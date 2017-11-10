幻象墜海疑點多 立委：何子雨回報儀器故障後就失聯

幻象失聯至今還沒找到，立委爆料何子雨曾回報儀器故障。(圖/中央社)

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中時電子報
／綜合報導

幻象2000戰機與駕駛何子雨，至今仍下落不明，海洋總局對此出動10艦4艇338人，但至今仍未尋獲任何殘骸及油漬，幻象戰機6日晚間7時許，消失在基隆港北北東90海浬處後，便下落不明，至今已是第5天，今(10日)更有綠委表示，何子雨曾回報儀器故障，過後7秒就失聯了，這讓大家更覺得幻象失聯的起因「不單純」。

根據《蘋果日報》報導，綠委管碧玲晚間受訪時表示，事發後他展開各方訪查，包括詢問高於部長層級的人，得到的訊息就是「何子雨有回報儀器故障」，且據她所知，何子雨在回報後7秒就失聯，不過管碧玲也說，這個消息需要軍方出面向國人證實，若真的是儀器故障，不是人為操作失誤，一定要昭告天下，不要一直讓「別讓猜測四起，連投共這種說法都出現」。

此外，管碧玲更提到，若真的是儀器故障釀成的意外，這就代表成軍已19年的幻象戰機，真的不該再妥善率這麼低的情況下起飛，他更呼籲政府應盡速編列、通過預算，辦理幻象戰機的延壽、大修計畫。

根據《東森新聞雲》報導，空軍司令部10日晚間則透過新聞稿表示，本次幻象戰機失蹤事件已成立專案調查委員會蒐整相關事證，並邀集飛安會、各專家及學者等，成立各級審查委員會審查，在調查結果尚未完成公布前，籲請各界勿做臆測，以求能公正客觀，發掘真正肇因。

(中時電子報)

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