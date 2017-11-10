「我X牛排、X族世家」CP低？其實「這些」才是本體

貴族世家、我家牛排絕對是6、7年級生的童年回憶 (圖／翻攝自貴族世家東勢店臉書)

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中時電子報
／綜合報導

說到知名的牛排連鎖店如貴族世家、我家牛排絕對都是小時候最美好的回憶，還記得小時候牛排店不多，夜市百元牛排尚未興盛的年代，小朋友吵著想吃牛排，就會被帶進去去吃貴族、我家，讓人覺得好幸福。只是現在店面似乎不但變少，就連價格都貴上許多，牛排跟麵好像還比以前少了那麼一點。

網友在PTT上問說「貴族世家跟我家牛排變成了時代眼淚嗎？現在都好少看到，以前國小成績好的獎勵父母都會帶我來吃的說」，引起網友討論

「真的是時代眼淚」

「以前好便宜，現在...我自己買肉回家煎就好」

「螺旋麵時代一去不復返」

「小時候能吃到就好開心，懷念單純的時光」

如今許多網友卻說牛排價格變高、份量也變少，反而是沙拉吧才是「本體」 (圖／翻攝自貴族世家臉書)

討論的同時，也意外帶出這兩家現在最值得吃的「本體」食物。

「貴族的本體是沙拉吧」

「貴族改做吃到飽，牛排只是附帶」

「貴族...主要是吃沙拉吧」

「你是說那家賣沙拉吧附帶牛排的？」

「超懷念我家的香蒜麵包！」

「我家還有很多啊，香蒜麵包沾玉米濃湯簡直極品」

許多網友熱烈討論，但共通點都是牛排似乎不太OK，每間分店品質落差也不小，反而是附餐例如沙拉吧與香蒜麵包口碑還比較好，也讓網友感嘆真的是回不去了，好懷念當時的單純時光。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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