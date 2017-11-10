獨家》與張立昂情轉淡？ 邵雨薇「比較少聯絡了」

2017年11月10日 22:22 中時 洪秀瑛

張立昂和邵雨薇當初拍完戲之後傳假戲真做，粉絲也覺得很登對。（取自臉書）

張珀榕（左起）、邵雨薇、徐韜。（粘耿豪攝）

歐陽倫（左起）、邵雨薇、夏騰宏。（粘耿豪攝）

邵雨薇去年因電視劇《1989一念間》和張立昂傳假戲真做，兩人曾被發現一起出國，今年9月她生日，他也貼心送生日禮，甚至兩度看電影約會被拍。邵雨薇10日出席酷瞧網劇《可惡！把我的青春還給我》，意外透露與緋聞男友張立昂「比較少聯絡了」，濃情轉淡？她說，「因為大家都很忙，有時可能連睡覺時間都很少」。

張立昂前陣子手指骨折，10月中他出席活動時表示第一時間沒告訴邵雨薇是因為怕她擔心，邵雨薇今天說「我看到新聞才知道，後來有傳訊息問候他」，坦言和張立昂至少1個月沒見，她忙到連上一次見面的時間點都忘了，「和他一直都是朋友啊，唯一變化是大家更忙了」。她強調現在真的單身，也嘆藝人要談感情很難，「關注度倒是還好，而是工作時間太不穩定，很難約在一起」，對於感情，她說「只要穩定就會公開，不穩定就公開容易見光死」，似乎很有感。

她在《可惡！把我的青春還給我》劇中從17歲高中生演到30歲，完成當服裝設計師的夢想，一起合作的新人男演員只有32歲的歐陽倫年紀比她大，張珀榕20歲、徐韜21歲、夏騰宏26歲，她自信不會有違和感，也不會有代溝，覺得這群男生聊的話題比較「男孩」，也都很有禮貌。

該劇貫串2000年經典遊戲「天堂」，為符合遊戲老玩家的形象，邵雨薇特地向好友陳零九、吳思賢（小樂）討教遊戲術語，最後加了一句青春又熱血的台詞「這場戰役為了是我們的血盟」。她再次為戲穿制服，還將與夏騰宏、歐陽倫、徐韜和張珀榕在野溪裸泳、露屁股，眾人喊不緊張，邵雨薇笑稱大家太瘦了，自己比較喜歡肚子肉肉的男生。

她回想學生時期最難忘的事，國三時曾對童軍團的學長告白，不料人生第一次被打槍就是這時候，對方回他「我要好好念書」，給了軟釘子，她自嘲：「結果他真的考全校第一名，所以我也不能說什麼啦。」

(中時)