涉嫌性侵女童保全否認下藥 遭聲押禁見

友善列印
中時

桃園翁姓社區管理員，涉嫌在幫忙照顧12歲女童時，藉故帶她去吃早餐、看電影，卻帶往摩鐵性侵，翁男被逮後坦承有對女童上下其手，否認下藥性侵，桃檢訊後認為他涉犯加重強制性交重罪，且有逃亡、反覆實施之虞，向桃園地院聲請羈押。

女童向檢警表示，翁男會帶她去吃麥當勞當早餐，接著說要帶她去看電影，但買票時覺得昏昏沉沉，醒來時就已經在摩鐵，模糊中有感覺的翁男壓在她身上，還把手指伸進她下體，還稱有「好幾次」。

翁男被逮後坦承有帶女童出遊，因她不舒服才會帶她進摩鐵，一時忍不住才指侵，矢口否認有下藥，檢方訊後以他對未滿14歲女童性侵，涉犯7年以上加重強制性交重罪，且有逃亡、反覆實施之虞，深夜向桃園地院聲請羈押。

疑遭社區管理員帶上摩鐵的女童，是非婚生子女，父母也已分開，由父親單獨監護，但因爸爸在台東打拼，由祖母的姊妹幫忙照顧，和姨婆、2個表哥和2個表哥的女友5位大人同住在桃園一幢大樓，平時下課就會在大樓大廳寫功課，管理員就近幫忙照料。

社工指出，女童是因近日師長教導不可以讓外人觸碰身體，女童向姑姑說：「可是阿伯有碰我身體耶！」家屬大驚後才於6日晚帶她報警，並通知家防中心，當晚也有驗傷，初步了解處女膜並無明顯破裂、私處也無外傷，但也不排除是時間已久、傷口已復原，因女童指稱吃藥後變昏沉，當晚也抽血檢驗，報告最快下周才會出爐。

據了解，在網上發文的網友是女童姑姑的好友，家屬全家都同意，認為只有這樣警方才會加快速度逮捕嫌疑人，如今看到他被解聘和約談，都很開心達到效果，毫不擔心女童會曝光，還天真地說：「我又沒寫女童的名字！」讓社工聽了直搖頭，目前女童照常上學，並無明顯異狀，會持續觀察評估是否需要進一步專業的輔導，也提醒家長訴諸網路不見得達到目的，很可能造成孩子二度傷害，呼籲要慎重。

(中時)

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