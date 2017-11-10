陳冠宇遭羅德打爆 洪一中：不認為他球那麼好打

陳冠宇(中)4.1局失6分，亞冠賽中華隊熱身賽首戰輸羅德。(中央社)

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中時電子報

亞洲職棒冠軍爭霸賽中華隊出師不利，今(10日)與羅德熱身賽首戰1比6吞敗，除打線發揮不順，先發陳冠宇僅投4.1局失6分，也是勝負關鍵之一，總教練洪一中認為陳冠宇投得不如預期，可能是羅德對他球路熟悉，但詳細狀況還得了解，「但我不覺得陳冠宇球那麼好打。」

亞冠熱身賽》陳冠宇4.1局失6分 中華隊1比6吞敗

陳冠宇此役狀況不少，1下就在1出局一二壘有人時，被羅德4棒井上晴哉3分炮重擊，陳冠宇說，「那時球數2好2壞，以日本打者的習性會想抓速球攻擊，其實也沒投太紅中，但或許配球有些疏失才被轟」陳冠宇跟捕手嚴宏鈞稍做溝通後，2下回穩無失分，但3下2出局三壘有人，又被井上敲安失第4分。

陳冠宇4下雖又演三上三下，但今天前段棒次宛如他的噩夢，他保送9棒平澤大河後，被1棒荻野貴司敲安，讓羅德無人出局攻占二三壘。接著羅德靠2棒伊志嶺翔大高飛犧牲打，以及3棒角中勝也左外野安打，再添得2分，也把陳冠宇給打退場；總計他投4.1局挨8安失6分，另有3保送跟3K。

「沒能先搶到好球數。」陳冠宇認為，自己狀況還不差，但沒能先搶到好球數，也未找到投球節奏，變化球準確度也不夠，是投得辛苦的原因，「幾顆拿手球都被選掉，投得也有點太急，應該越危機越要平靜，投不好也連累打線節奏。穩定度還得加強，不過透過這場，也和宏鈞有建立起默契。」

陳冠宇未能繳好投，洪總表示陳冠宇下場時，還跟他鞠躬用日文說「抱歉」。不過整體來說，洪總認為陳冠宇球不算好打，羅德打者能掌握冠宇的球，可能是對他球路不陌生所致，「距亞冠賽開打還有幾天，再看他調整狀況如何。」

而在陳冠宇下場後，中華隊第6到第8局陸續推中繼投手應戰，未讓羅德再攻得分數，投手群整體的表現獲洪總讚許。明天兩隊將繼續在桃園球場交手，羅德推出去年選秀第一指名佐佐木千隼先發，中華隊則由Lamigo桃猿的林樺慶掛帥主投。

(中時電子報)

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