改變的起點》六合夜市冷清清! 韓國瑜： 夜生活是經濟最好的溫度計

2017年11月10日 23:08 中時電子報 中視

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜上任兩個月，不但勤走地方基層，為了省錢，還直接住在黨部辦公室裡，雖然身在綠營大票倉的高雄，民進黨仍不敢小覷他，還把他定位為「攻擊手」，對此韓國瑜主委日前接受中視《改變的起點》專訪時說，「民進黨認為我是攻擊手，可能是我很願意把心裡的話講出去」。

與王世堅議員在議會裡的一段「禿子跟著月亮走」，在年輕族群中一戰成名，這段答詢不但在網路創下百萬點閱率，更被推薦為「不看會後悔」的一段問政，對此韓國瑜主委說「其實根本是擦槍走火 」，他說王世堅議員過去問政「應該是打高爾夫球，他強力問政完，官員都嚇得屁滾尿流，從來沒有一個像乒乓球一樣，結果沒想到遇到我是打乒乓」，韓主委強調從小的教育訓練，榮譽就是他的第二生命，所以被誣賴時，「我一定會強力反擊、不惜玉石俱焚」。

對於有人認為他就是吳敦義主席安排空降來選高雄市長的人選，韓國瑜直言他只是抬轎者，但他也不諱言表示國民黨目前真的戰力太弱，「今天國民黨再不去檢討，每天想藍天再現，選民2018、2020回來，請問選票為什麼要來」，超直白的說話態度，也難怪他自嘲自己是國民黨裡的非典型人物。

對於這回受到吳敦義主席感動而到這艱困選區打拼的韓國瑜，對於高雄現狀感到痛心，他說「黨部在三民區，一出來五家按摩院，那個燈都紅紅綠綠的我都害怕」，另外他親自多次走訪六合夜市，卻發現「百分之6、70的老闆、老闆娘都在玩手機」，冷清的生意讓他無奈的表示，民進黨多年執政下，他不了解高雄為何原地踏步?他強調「高雄天氣很好、人也很好，食物也很好吃，唯一的缺點，就是賺錢太困難了，如果高雄市賺錢能夠稍微再容易一點的話，這簡直就是台灣的天堂」。他呼籲執政當局與陳菊市長不要只為「黨」想，該多幫人民想想如何提振經濟振新觀光，期待重現過去高雄熱鬧光景。

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(中時電子報)