不認同陳金德農地政策 宜縣農業處長掛冠求去

宜蘭縣政府農業處長陳德星，因對違規農舍處理問題與新代理縣長陳金德理念不合，立即申請退休離開縣府團隊。（胡健森攝）

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宜蘭代理縣長陳金德6日上任後表示優先安定人事，就任當天立即將5位政務任用的一級局處首長全數留任續聘，但陳金德「新人新政」率先拿「違規農舍加成課稅」及「地價稅」兩大議題開刀，則讓縣府農業處長陳德星決定掛冠求去，他立即申請退休並已獲批准，職缺從下星期一開始，由副處長李新泰暫代。

對於申請退休一事，今年才剛滿60歲，在縣府任職超過20年，期間曾經擔任營建署秘書室主任的陳德星，10日面對媒體詢問不願多談，只說年紀差不多了，可以申請退休過自己的日子了。

但據了解，陳德星萌生退休的念頭，主要原因就是陳金德對於前縣長林聰賢時代為了整頓豪華農舍亂象，所推出的「違規農舍加成課稅」，雖然事後法源依據有問題，前代理縣長吳澤成決定停徵，但已經相當程度地遏止了宜蘭縣農舍亂蓋的歪風，也讓縣府在管理方面上了軌道。

而農業處花了極大的心力、人力好不容易才做出一番成績，卻在陳金德上台後立即全部推翻，讓縣府農業處人員頗不是滋味，尤其是帶著下屬拚命做的陳德星更覺得挨了一記大悶棍，更讓他有「真的不知道該怎麼做下去」之慨。

此外，陳金德指示相關局處研議，要盡快將之前縣府「非法課徵」的房屋稅，加計利息共4500萬元全數退還，看似是依法行政也站得住腳，但問題是縣府能不能在星期二縣務會議正式拍板時，提出讓人心服口服的配套做法，仍是一大疑問。

雖然陳金德強調，對於違法使用的農地，將會依照《區域計畫法》等法令開罰，但在相關法令仍有模糊地帶，執行面上恐多有滯礙難行之處，最後導致縣府只有將錢退還出去，卻沒有對違規者祭出應有的懲處，只會引來更大的爭議及批評。

(中時)

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