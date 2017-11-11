不說不知道！2017日本最受好評20個無料景點出爐

省下近2千日圓，東京都廳舍45樓設有免費展望台。(圖/shutterstock提供)

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中時電子報
/綜合報導
佔地約54萬平方公尺的京都修學院離宮，是日本宮內廳所管的離宮，也是著名免費賞楓景點，要參觀的遊客必須事前在離宮的管理處宮內廳辦理申請參觀手續。(圖/shutterstock提供)

出國旅遊不見得要花大錢，全球旅遊評論網站10日公布最新日本最受好評景點，重點是這些全都是「無料」的免費地點！不僅有賞楓季熱門景點、免費觀賞東京市景的觀景台、免費泡溫泉的公共浴場之外；還有不說不知道的參觀日系航空公司飛機工廠，可是航空迷不可錯過的體驗；另隱身東京的清真寺，彷彿讓人一秒穿越到歐亞大陸。

東京大清真寺是日本最大的清真寺，最多能夠容納約2千人同時禮拜，可見清真寺最具特色的圓頂設計。(圖/shutterstock提供)

全球旅遊評論網站公布日本2017年最受歡迎的20大免費景點，第一熱門是「東京都廳舍」，45樓設有免費展望台，從202公尺高處將東京景色一覽無遺；依序為「廣島原爆死沒者追悼平和祈念館」、京都「休學院離宮」、京都「桂離宮」、「京都傳統產業體驗館」、沖繩「Okichan劇場(海豚表演)」、靜岡軍事博物館「Airpark機場(航空自衛隊 浜松広報館)」」、東京「新大谷飯店日本庭園」、東京「ANA飛機製造場參觀」、「東京大清真寺」。

還有北海道「朝日啤酒北海道工廠」、廣島「海上自衛隊吳史料館」、大阪「朝日啤酒吹田工廠」、長野「野澤温泉外湯」、靜岡「貝爾德啤酒花園修善寺」、山形「文翔館」、京都「三得利京都啤酒」、福岡「TOTO博物館」、名古屋「朝日啤酒名古屋工廠」、東京「JAL參觀工廠SKY MUSEUM」等，不妨收入口袋名單，出發日本時可以去一趟看看。

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(中時電子報)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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