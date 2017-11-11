「惡魔詩人」宰殺女友 煎食人腦佐人血 再用酒瓶姦屍

2017年11月11日 07:00 中時電子報 王家禕

俄羅斯發生一起駭人聽聞的兇殺案！一名21歲的男子將女友殺了之後，割下腦袋烤來吃，把人血當作紅酒來配。警方形容，這是任何人所能想像的最恐怖、噁心的謀殺案。

據英國《每日星報》報導，俄羅斯諾夫哥羅德州瓦爾代一名21歲男子盧卿（Dmitry Luchin），是前俄軍軍人，與45歲的女友歐爾嘉（Olga B）是姊弟戀。在今年3月8日國際婦女節晚上，歐爾嘉酒後睡著，盧欽趁機用枕頭想悶死她，因歐爾嘉激烈反抗而失敗。

但盧欽並未就此罷手，拿起空酒瓶重擊歐爾嘉頭部25下，再用刀猛刺胸4次。歐爾嘉死後，盧欽先用切肉刀割下一小片腦，煎熟後食用，並以杯子盛血當作紅酒搭配。盧欽甚至大讚歐爾嘉的「腦」很美味，是極品下酒菜，所以又割了一片。

除此之外，盧欽還切掉歐爾嘉的耳朵，一隻放到貓的碗中，另一隻放到歐爾嘉嘴裡。另外，還殘忍劃開歐爾嘉的喉嚨與腹部，讓內臟流了一地；之後又切掉歐爾嘉的乳頭，再用空酒瓶「姦屍」。

警方目前還不清楚殺人動機，盧欽只說是突然「靈機一動」。有報導指出，盧欽不僅智商極高，還很擅長寫詩。他曾對「世界瘋子及連環殺手」粉專按讚，還非常崇拜美國殺人狂魔──同性戀食人魔傑佛瑞‧丹墨（Jeffrey Dahmer）。

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(中時電子報)