《兩岸星期人物》性感豐滿搶佔版面 陸知名網紅女星柳岩

2017年11月11日 08:31 中時電子報 李靖棠

俗語說：「人怕出名、豬怕肥。」可對於影視明星而言，出名是通往成功的道路上並經之地，而在某些女星看來，費盡心思地搶佔版面就是為了成名。但是，通過此路成功爆紅的女星，卻往往必須承擔風光背後，各種冷言冷語或是人身攻擊。因身材臉蛋姣好出名的大陸網紅柳岩，就是最明顯地案例之一。在網路爆紅後的她，即便已演出多部代表作品，外界關注的，卻往往仍是身材與有無整形的話題，並經常成為輿論攻擊的目標。

現年37歲的柳岩，原名楊柳，湖南省衡陽人。高中畢業後，考入湖南師範大學就讀，並取得漢語言學士學位。2000年被選入廣州電視臺34頻道，擔任《財經新聞》主持人，從而開始了她的主持生涯；2004年，擔任廣東衛視《粵港澳零距離》節目主播。隔年參加《貓人超級魅力主持秀》，得到第七名，簽約光線傳媒至今。2007年客串甄子丹、周迅主演的古裝愛情魔幻片《畫皮》，成為她的影視處女作。

轉戰演藝圈後，柳岩（圖左）曾與多位知名演員出演對手戲，圖右就是知名男星鄧超（圖右）。（圖/新華社）

由於身材火辣又很敢穿，讓柳岩很快成為網路關注嬌點。（圖/中新社）

擁有好身材的網紅柳岩，也曾多次被車商邀請為車展模特。（圖/騰訊網）

正式出演電視劇則是在2009年，在殷桃、黃秋生主演的古裝傳奇劇《楊貴妃秘史》中，飾演唐肅宗的皇后張良娣。隔年更與鄧超、孫儷合作，出演古裝奇幻片《畫壁》，飾演為愛癡狂的雲梅；演藝道路開展快速的柳岩，一路上都能與各大一線男女明星合作，卻一直都非一號女主角的位置，不過也因為她直來直往的性格，以及拼命三郎的敬業態度，也讓柳岩逐漸在各大節目上被人注意到她的多樣才華，而不是只有靠「事業線」和裸露搏上位。

大陸著名網紅演員柳岩（圖左）與女星鍾麗緹（圖右）出席亞洲電影大獎，結伴走紅地毯。（圖/新華社）

參加好友婚禮的柳岩，對外表示為避免焦點模糊，她必須改變穿著。（圖/中新社）

不吝嗇展露自己好身材的柳岩（圖右）。(圖/中國青年網)

戀愛原則是「戀愛永遠不要公開，唯一可以公開的是婚訊」，柳岩卻在先前被前男友甩了後，於專訪節目上難過流淚，性格十分獨立的她，多次公開表示自己很期待愛情，更不排斥姐弟戀。私底下的她還有另一面，就是孝順，曾為籌措醫藥費，上選秀節目爭獎金；也曾在《但願人長久》節目上，為父母親自張羅第二次甜蜜婚禮，讓人看見除性感以外，不一樣的「大女孩」柳岩。

不只是網紅和演員，柳岩也是一名優秀的主持人。（圖/新華社）

近期以來逐漸收回性感標籤的柳岩，穿著更突顯清新風格。（圖/中新社）

年紀一年一年增長、挑戰也愈來愈多，聰明的柳岩也知道自己不可能永遠靠著身材外表，保持自己的高人氣。近期不少大陸媒體也開始發現，原先穿著暴露、敢秀敢穿的柳岩，突然間變了一個人，改走甜美清新風格，試圖藉此逐步扭轉外界對她極為深刻的刻板印象。再加上極為現實的演藝圈，不再年輕的女星也會快速喪失優勢，期望柳岩未來能轉型成功，對外展現她的真正才華。

(中時電子報)