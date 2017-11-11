哄抬股價拒凱美收購 大毅科董座80萬交保

2017年11月11日 00:46 中時 蔡依珍

被動元件晶片電阻廠大毅科（2478）的江姓董事長兼總經理，疑不滿凱美（5317）提出的24.76元公開收購價，竟以啟動庫藏股手法，搬公司錢、護自己經營權，讓股價一路從22.05飆升到27.5元，讓併購破局，桃檢漏夜偵辦，訊後依違反證券交易法，將江姓董座80萬元交保，其他副總和3位董事、2位財務主管50萬元交保。

大毅透過重大訊息表示全力配合檢調提供相關資料、釐清案情，強調對公司財務無重大影響。

凱美年初宣布將從1月20日至2月23日，以24.76元、溢價23％，公開收購大毅45％股份，62歲的江男為抵制凱美，在62歲劉姓副總經理、65歲林姓、70歲王姓和57歲張姓董事組成董事會決議後，在收購期間由44歲賴姓和49歲彭姓財務主管，以啟動大毅公司1萬張庫藏股名義，從市場上大量買回自家股票。

檢調發現，大毅股價從今年1月20日的22.05元，一路飆升到至2月23日的27.5元，站上近幾年最高點，將股價拉抬到超過凱美公告的收購價格，併購案因此破局，但隔天起股價即像溜滑梯一路下跌，大毅卻在花了逾2億元、只買了8千餘張股票後，不顧股價大跌逕自停止購買庫藏股，追高心態違反經濟理性。

檢調指出，大毅公司以遠高於市價的價格收購自己公司股份，非理性的投資行為害公司受到鉅額損害，初估至少上千萬，嚴重影響證券市場交易秩序，更造成公司及股東權益受損，桃檢企業犯罪專組主任檢察官張書華、檢察官呂象吾，昨指揮台北市調查處搜索公司和江男住辦、帶回12人，依違反證券交易法非法操縱股價和特別背信罪嫌搜索調查。

當時併購案破局，市場人士就解讀，雖然大毅不排斥和凱美合作，但大毅的帳上現金高達13億元，桃園、大陸的土地又都位於精華區，凱美的出價24.76元卻只貼近大毅第3季的每股淨值，讓大毅覺得「不夠有誠意」而「開戰」。

(中時)