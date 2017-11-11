天貓雙11首分鐘破30億 3分鐘破百億

天貓雙11用時3分鐘突破100億元人民幣的成交額。

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天貓雙11首分鐘成交額破30億元人民幣。

大陸電商巨頭阿里巴巴舉辦的網購大節「雙11天貓全球狂歡節」今年成交額再創高，今（11）日截至00：01分成交額突破30億元人民幣（下同）。截至00：03分01秒成交額突破100億元。

截至00：13分，天貓雙11省份消費排名依序為廣東、浙江、江蘇、上海、北京。依城市排名為上海、北京、杭州、廣州、深圳。截至00：17分，天貓雙11消費者最喜歡購買的外國商品來源地依序排名為日本、美國、德國、澳洲、韓國。

阿里巴巴在稍早舉行的雙11晚會中大秀阿里雲的技術力，由馬雲、妮可基嫚、李連杰、甄子丹、朝青龍、吳京等明星發出「哆」聲與打節拍，立即譜出一首交響樂曲。眾多中外明星也參與該晚會造勢。

阿里巴巴首席執行官、雙11締造者張勇今日表示，為雙11準備許久，在商業走向數位經濟的時代，雙11是最好的窗口讓企業、商家展現技術服務給消費者。

張勇指出，今年雙11的工作很細緻繁複，是件大工程。全體商業、技術都展現出來，技術、雲計算、消費創新玩法等方面都做很多準備，希望給消費者不同的體驗。

張勇稱，所有商家為雙11準備一年時間，雙11晚會吸引消費者吸引力，希望消費者有個驚喜的一天，剁手剁得開心。

(工商)

阿里巴巴天貓雙11晚會 奪收視冠…

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