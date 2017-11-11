情變疑雲剛落幕 李毓芬又衰捲劇組欠工資

李毓芬在《破網時刻》演女足球隊的隊長。（資料照）

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李毓芬（左）與張如君都有演出。（資料照）
《破網時刻》以男女足球隊為故事背景。（資料照）
《破網時刻》大多是年輕演員。（資料照）

李毓芬近來衰事連連，她的緋聞男友柯震東日前被爆「指交」韓國模特兒，柯事後雖透過公司否認曖昧女模，外界仍一度擔心「東芬戀」因此受影響，10日又爆出她近來正拍攝的網劇《破網時刻》爆出製作公司拖欠工作人員工資，讓身為女主角的她，再度成為新聞焦點，李毓芬經紀公司表示：「我們尊重劇組，目前公司也在了解中，相信劇組一定會支付」。

資深影人盧美惠10月24日於北投300坪私人別墅為《破網時刻》舉行開鏡儀式，同時宣布耗資5億「學者文創影視基地暨影視交流平台」正式成立。一名服裝師10日卻向媒體爆料，9月24日劇組人員簽訂工作合約一式兩份，劇組製作人以公司大小章未在公司現場之理由，未給內部人員紙本合約，至今日尚未取得；戲上個月24日開拍，依合約原定5日發薪，劇組以假日為由改到7 日，再以公司內部做帳撥款緩慢，拖到10日，最後又改到16日，發薪日一改再改。

劇組認為應是離職工作人員挾怨報復，製作公司「立吉勝」製作人顏朝山則回應「絕不可能拖欠工資」，後發聲明指出：「有關傳出工作人員薪水晚發一事，純屬溝通有誤，目前已經協調處理，員工應是5號發薪，但因全劇為10月24日才開鏡，雙方計算上有認知差距。另外，劇組超時工作在所難免，但不是常態，對於爆料者指控，公司本著溝通協調原則，期許工作順利進行，但若與事實不符，傷及公司形象，本公司將保留法律追訴權。」

(中時)

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