張鈞甯號召「拒菸舞士-在我班」回響熱烈

2017年11月11日 01:02 中時 洪秀瑛

張鈞甯號召的「拒菸舞士-在我班」引起回響。（董氏基金會提供）

張鈞甯號召的「拒菸舞士-在我班」，學生參與度高。（董氏基金會提供）

國民健康署、國民及學前教育教署及董氏基金會聯手推出、由張鈞甯號召的「拒菸舞士-在我班」活動收到來自20個縣市、153所學校、416個班級、1萬名同學露臉表態「拒菸最魅力」合拍，張張創意十足。

「吳尊賢文教基金會」除贊助15個班共計3萬元獎學金外，再加碼「萌萌噠」獎，由廣告界大師黃文博、終身義工陳淑麗及董氏基金會執行長姚思遠一同挑出20班最萌照，每班獎學金1,000元，所有得獎班級已公布在FB「拒菸舞士」粉絲專頁。

照片精采萬分，最萌萌噠、最有創意、最時尚、最動人的照片一應具全，花蓮縣新社國小全校只有23名同學，從一年級到六年級每位同學都以振奮的精神、堅持的態度與拒菸舞士張鈞甯合照；還有彰化縣大西國小一年忠班的同學，更是慎重地從頭上的帽子到身上制服整齊劃一展現拒菸舞士的認真萌樣；桃園市大湖國小四年一班同學也不遑多讓，穿著明亮班服並戴上小皇冠展現抖擻的拒菸的精神，大湖國小三年三班的同學更整齊戴上頭套，用最元氣的精神拒菸。

新竹縣竹北國中3年12班全班連同拄著大型步行輔助器的同學，一起扛著張鈞甯的立牌走出教室，在操場跑道上展現最動人的拒菸精神；桃園市凌雲國中905班及台東縣關山國中二年仁班的同學拒菸pose最霸氣，十足飽滿的「拒·菸·最·魅·力」。

根據國民健康署的調查，高中職學生105年度吸菸率為9.3％，雖較104年略有下降，但整體青少年的吸菸率有隨著年級上升而增高的趨勢。雲林縣斗南高中學務處吳東錦老師認為這是最能吸引孩子接受拒菸教育的方式，所以一一到各班級通知，並帶著學生一班班拍出拒菸最魅力，更鼓勵各班老師利用班會課，讓學生觀看「拒菸最魅力」8分鐘短片，帶領同學討論拒菸並與張鈞甯PK如何勸人戒菸。

(中時)