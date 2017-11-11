義大利兵敗瑞典 前進世足快絕望？

2017年11月11日 06:48 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

明年俄羅斯世足賽看不到4屆世界冠軍義大利？藍衫軍的粉絲現在真的要很擔心了。義大利今天在世足歐洲區附加賽首回合作客瑞典，被替補的約翰森（Jakub Johansson）踢進折射進球，以0比1吞敗，只能寄望3天後第2回合在米蘭聖西羅球場翻盤。

義大利此役最好的進球機會在第70分鐘，但達米安（Matteo Darmian）的禁區外遠射正中門柱，沒能取得客場進球，代表義大利想要搭上明年世足賽的末班車，回到主場至少得進2球，且贏2比1仍會因為客場進球規則遭到淘汰，局勢非常困難。

義大利只在1958年缺席過唯一一次世足賽，當時的東道主就是瑞典，這也是藍衫軍從1997年之後，首次接受世足附加賽考驗。上半場他們除了貝洛提（Andrea Belotti）甫開賽的頭槌頂偏，沒有任何射門，主隊瑞典則有6次攻門。

下半場義大利開始壓上搶攻，瑞典中場艾克達（Albin Ekdal）則在第57分鐘受傷退場，頂替的約翰森上場4分鐘就建奇功，於禁區邊緣起腳射門，球碰到義大利老將德羅西（Daniele De Rossi）的腳改變方向，讓門將布馮（Gigi Buffon）撲救不及，瑞典1比0先馳得點。

義大利此役祭出3-5-2陣型，但雙箭頭貝洛提與伊莫比萊（Ciro Immobile）在高大的瑞典防線完全占不到便宜，矮腳虎英西涅（Lorenzo Insigne）上場踢了最後15分鐘，也無法創造出威脅，於客場1球飲恨。

義大利第2回合尋求主場翻盤，但中場組織好手維拉提（Marco Verratti）於第28分鐘領到黃牌，第2回合追加禁賽無法上場。39歲的布馮也透露，如果義大利沒能晉級世足賽，對瑞典的第2回合可能就是他國家隊生涯最終戰。

(中時電子報)