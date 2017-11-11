11／11 三大報頭條要聞

2017年11月11日 07:31 中時電子報 編輯整理

◎中國時報

●行政院長賴清德霸氣喊話：起薪3萬太低，無疑讓企業界厥倒一片。在「就算經濟略有起色，也不一定能帶動加薪」的大環境下，賴清德應該開的藥方，是理解企業需求，提供奧援，而非本末倒置，還沒出手幫忙，就先要對方加薪，這不僅是向人民開出空頭支票，更是搞混了政府的的責任與分際。

●為了去中國化，蔡政府力推「新南向」政策，除了將出訪南太平洋友邦行程，定調為「尋親之旅」，同時也推動原民語成為國家語言，但細探官方釋出的南向政策，大多在於加強台灣與南向各國間的關係，卻不見政府提出台灣與南島語系族群間的連結實證，難取信於民。

●亞太經合會（APEC）經濟領袖會議昨登場，越南展現對中國大陸的禮遇，大陸國家主席習近平是晚宴進場壓軸，晚宴時坐在越南國家主席陳大光旁。我國經濟領袖代表宋楚瑜與習近平三度公開同台，雖未有互動，但國發會主委陳美伶表示，APEC經濟領袖與東協領袖非正式對話結束後，當領袖等候車隊，習走過去時主動與宋禮貌性短暫握手。

◎旺報

●大陸許多省分早在經濟總量上，超過世界上許多國家。根據華爾街見聞將「大陸省級行政區2016年生產總值」與「全球各國2016年GDP」進行對比後發現，廣東、江蘇、山東、浙江、河南等5省的經濟體量已經進入「G20」，廣東和江蘇更是進入全球前15位，其中廣東省的GDP總量，已直逼西歐老牌發達國家西班牙。

●習川會簽下巨額訂單，外界認為中美貿易成果也反映中國崛起實力。對此，工業總會10日下午舉行工業節慶祝大會，工總理事長許勝雄致詞時，當著總統蔡英文的面前為產業請命，呼籲兩岸官方應盡快恢復對話。

●美國總統川普10日下午在亞太經合會（APEC）企業家峰會發表演說，闡述美國的「印太戰略」。他表示，美國希望建立新的印度─太平洋夥伴關係，與區內所有國家共同強化彼此間的友誼及經貿，促進繁榮及安全；其核心是基於公平及互惠原則，追求興旺的貿易關係。他強調，「經濟安全就是國家安全，這攸關我們的國力。」

◎工商時報

●美中簽署規模驚人的經貿大單，台股上演驚魂記，大盤連2日下跌，周K線拉出大黑棒，失守所有短期均線；不過，挾第3季財報、10月營收強勁成長利多的聯電、華邦電、合晶等14檔個股，逆勢走強價量齊揚，成為台股退潮之際，閃亮現形的優質珍珠股。

●外資投資大陸金融市場股權限制，將大幅鬆綁。大陸財政部次長朱光耀昨（10）日宣布，將放寬銀行、證券、期貨、資產管理及保險等金融產業的外資持股上限，其中，外資對中資銀行現行持股限制完全取消，而證券公司的外資持股，則放寬到51％。

●蘋果iX出貨效應加持，上市櫃10月營收2.99兆元，年增率9.74％，前10月達26.22兆元，年成長5.38％，雙雙改寫同期新高。法人指出，景氣向上態勢持續，全年營收篤定超越去年30.6兆元，成長幅度則仰賴年底前蘋果拉貨力道。

(中時電子報)