黃金密運來台解謎 蔣中正這封手令曝關鍵內容

圖為蔣介石致湯恩伯珍貴信札。（資料照片 徐養齡攝）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

前些時日黨產會積極追查國民黨黨產，曾有人提出1949年蔣中正運大批黃金來台的史實，辯護當年黨國一體，不應被無限上綱追討黨產。有關黃金運台的說法，其實大多來自口述歷史或日記，一直沒有第一手的證據，不過，近日一書法展將展出的蔣中正手令密函，出現重要關鍵內容，專家認為，那就是黃金運台最有力的文獻史料。

根據聯合報報導，兩岸史家多年研究認為，1949年前後，蔣中正曾下令將大批黃金從上海運到台灣，但缺乏相闗具體史料可以佐證，不過，何創時書法藝術基金會12日起舉辦的書法展，將曝光一封蔣中正寫給湯恩伯的手令密函，被認為是密運黃金的第一手檔案。這封手令提到，蔣要求湯將「上海重要物資」運台，千萬不要落入「匪手」。

報導指出，這封自民間徵作而來的手令，落款日為「五月十七日正午」，雖沒寫出確切年份，但信中蔣稱湯恩伯為「恩伯總司令」；因而研判該密函年代應為1949年，理由是蔣於1949年1月18日任命湯為京滬杭總備司令，且文中也談及上海各地的緊急戰況。

以當時當時國民黨政府在上海儲存的物資，「還有什麼比黃金更重要」？何創時書法藝術基金會董事長何國慶認為，「上海重要物資」指的就是黃金。

此外，大陸研究也發現，蔣中正發出這封手令署名日期的隔天，湯恩伯便從上海銀行領出國民黨政府儲存的第三批黃金，最後送到台灣。兩岸資料互相佐證，蔣中正這封密函等於是「密運黃金」的關鍵史料。

(中時電子報)

11／11 三大報頭條要聞 iPhone X怕凍？ 網民發現在寒冷…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。