黃金密運來台解謎 蔣中正這封手令曝關鍵內容

2017年11月11日 08:22 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

前些時日黨產會積極追查國民黨黨產，曾有人提出1949年蔣中正運大批黃金來台的史實，辯護當年黨國一體，不應被無限上綱追討黨產。有關黃金運台的說法，其實大多來自口述歷史或日記，一直沒有第一手的證據，不過，近日一書法展將展出的蔣中正手令密函，出現重要關鍵內容，專家認為，那就是黃金運台最有力的文獻史料。

根據聯合報報導，兩岸史家多年研究認為，1949年前後，蔣中正曾下令將大批黃金從上海運到台灣，但缺乏相闗具體史料可以佐證，不過，何創時書法藝術基金會12日起舉辦的書法展，將曝光一封蔣中正寫給湯恩伯的手令密函，被認為是密運黃金的第一手檔案。這封手令提到，蔣要求湯將「上海重要物資」運台，千萬不要落入「匪手」。

報導指出，這封自民間徵作而來的手令，落款日為「五月十七日正午」，雖沒寫出確切年份，但信中蔣稱湯恩伯為「恩伯總司令」；因而研判該密函年代應為1949年，理由是蔣於1949年1月18日任命湯為京滬杭總備司令，且文中也談及上海各地的緊急戰況。

以當時當時國民黨政府在上海儲存的物資，「還有什麼比黃金更重要」？何創時書法藝術基金會董事長何國慶認為，「上海重要物資」指的就是黃金。

此外，大陸研究也發現，蔣中正發出這封手令署名日期的隔天，湯恩伯便從上海銀行領出國民黨政府儲存的第三批黃金，最後送到台灣。兩岸資料互相佐證，蔣中正這封密函等於是「密運黃金」的關鍵史料。

(中時電子報)