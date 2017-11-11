假日出遊去！清水眷村變花園 花樣市集湊熱鬧

來賓與綠意盎然的植物合影。（陳淑娥攝）

友善列印
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拓印蕨類植物於帆布袋。（陳淑娥攝）

眷村變花園！清水眷村文化園區舉辦「戀戀風草，綠意眷活─療癒花園展」，讓民眾遠離都市的塵囂，靜下心來欣賞植物，感受植物與眷村交織的新風貌，嘉賓還將蕨類植物及扶桑花拓印於帆布袋，把眷村綠意「袋」回家。

文化局副局長黃名亨指出，眷村的綠化與生活上的植栽非常有趣，而週遭的稻田使得清水眷村不同於其他的眷村，雖然眷村的朋友已經搬離，但未來希望清水眷村能打造一個藝術聚落園區，積極透過保溫計畫推動眷村文化保存工作。

本次邀請藝術團隊朵雷咪工作室進行創作，希望營造時間凝結回到過去之感，在戶外巷弄區放大「茸毛」的感官特質，種植了充滿療癒絨毛的草丘；在室內利用策劃團隊所搜集的資料，將過往眷村常出現的植物以插畫方式呈現，供民眾認識了解。

策展人張惠蘭表示，眷村家家戶戶都有一個小花園供種菜種花，第一可貼補家用，第二是在家裡種植能與過去連結的植物，這些發想是經過與眷村住戶多方討論的結果。

開幕首週活動一籮筐，11、12日上午10時至下午4時30分，特別安排「花樣眷村好市集」，展售療癒系植物手作、乾燥花與盆景創作，除有彈唱歌手現場演奏，還有限量集章小禮體驗活動供民眾免費參加，歡迎大家一起到清水眷村走走，感受不一樣的植物氛圍。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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