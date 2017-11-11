馬英九望塵莫及！蔡英文上任後這筆費用暴增

蔡英文總統。（資料照，劉宗龍攝）

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中時電子報

2015年11月15日當時競選總統的蔡英文，在臉書寫到「我一天有時只花六十塊左右，就算很想要吃香噴噴的排骨飯，還是會覺得吃三明治就好了。」並稱年輕人低薪成為常態，「上班打卡制、下班責任制」也是常態，辛苦的工作環境，讓他們必須要仰賴很多「省錢的撇步」。但回顧蔡英文上任後，自掏腰包六萬聘請女御廚，對比之前的六十塊，差很大。另外，當初要和年輕人一起翻轉未來，點亮台灣的承諾，也變成「不必跟我說，你去跟你老闆說！」

蔡英文當初選前發文表示自己有時只花六十塊錢，就算想吃香噴噴排骨飯，也會為了省錢吃三明治就好。就此點出年輕人為打拚，只能住小套房外，還要忍受低薪、超時、責任制等不合理的工作環境，年輕人為生活，就算談戀愛也不敢結婚，結了婚卻不敢生孩子。我相信，我們的年輕人從來都不會被環境打敗，請和我一起努力，翻轉未來，點亮台灣。

但去年520就任後才過2個月，就被媒體報導，蔡英文決定自掏腰包聘請一位廚師，而負責總統三餐的女御廚薪水約在6萬元。前總統馬英九吃的「中興便當」則只要五十元。另外，當初許下承諾要與年輕人一起共創未來的蔡總統，今年1月時，在飛機上面對記者提問一例一休時表示，「這不是跟我說，去跟你老闆說」、「台灣勞工就是這樣，勞工不自己跟資方溝通，都去跟政府抗議，讓政府公親變事主，你們要自立自強啊！」

(中時電子報)

文章來源：蔡英文 臉書

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