同袍喋血 美軍福特號新航母士兵遭槍殺

2017年11月11日 09:44 中時電子報 李靖棠

據美國海軍時報（US Navy Times）報導，美國海軍最新下水的福特號核動力航母（USS Gerald R. Ford CVN-78），驚傳同袍喋血謀殺事件，一名名為詹姆斯·亨德森（James Nakia Henderson）的士兵，在本月4日在諾福克軍港（Norfolk）附近，遭到另一艘航母艾森豪號（USS Dwight D. Eisenhower）三級軍士唐納德·鮑曼（Donald Bowman）開槍射擊而死，槍擊亦波及亨德森身旁兩人，現皆送往醫院進行救治中。目前諾福克警方尚未公佈槍殺的原因和細節，但被指控為兇手的鮑曼，將面臨二級謀殺（Second-Degree Murder）的罪名。

從2008年尼米茲級的布希號航母（USS George H.W. Bush）完工後，美軍正式推出第三代福特級核動力航空母艦計畫，有意在2058年以前完工十艘新艦，逐步取代尼米茲級。目前除了福特號外，另有兩艘已定名的同級航母：甘迺迪號（USS John F. Kennedy CVN-79）和企業號（PCU Enterprise CVN-80），其中已在興建中的甘迺迪號，是繼承美國最後一艘傳統動力航母「大約翰」（USS John F. Kennedy, CV-67）之名，預計在2020年下水服役，取代尼米茲號（USS Nimitz）。寬廣的飛行甲板，讓福特號航母能停放75至90架艦載機，包含F-35C戰機（F-35C Lightning II）、F-18「超級大黃蜂」（F/A-18E/F Super Hornet）等戰機。

美國新一代核動力航母福特號。（圖/美國海軍）

遭殺害的士兵亨德森，年僅20歲，來自芝加哥，2015年12月開始進入海軍服役，隔年4月前往諾福克軍港報到，並被分配至最新型的福特號航母服役。事實上，作為美國海軍在東岸重要港口的諾福克，今年的治安並不安寧，加上本文此案，今年已發生28起殺人案件，其中有兩件與射殺員警有關；去年在兇案發生現場的區域，更發生41起殺人案，有五起是嚴重殺警事件，讓擁有大量美軍官兵的諾福克治安再度令人擔憂。

(中時電子報)