陳菊任內舉債2600億！高雄市10年最有感的進步是…

2017年11月11日 10:04 中時電子報 陳怡文

台北市長柯文哲日前公開批評，陳菊任內高雄市舉債2600億，用了2400億元，未來不管誰接都很難做，而自己卻是在任內還債。高市府反擊，柯P所說每個數據都不是事實。日前「PTT」有網友詢問表示以撒錢的程度來說高雄稱第二沒人敢說第一，請問「高雄市過去十年來最有感的進步是？」有人回應「市容屌打台北貧民窟」，另外有網友表示「薪水死豬價最有感，過去的北高已成笑話。」、「資方權利的進步」。

陳菊曾為爭取前瞻軌道建設時，直指高雄長年未獲國家資源合理公平分配，盼均衡南北發展。並稱高雄是一個重工業城市，建高捷是改變的第一步，現在高雄起步才一半，不能再空白十年。

近期，柯文哲在會議上批評，陳菊任內高雄市2600億元的舉債額度，就用2400億元，未來不管誰接都很難做，而自己卻是在任內還債。高市財政局則表示，高市府的舉借金額已經連續7年下降，柯市長所說的每一個數據都不是事實。

網友則疑惑，陳菊任內舉債2600億！高雄市10年最有感的進步是什麼？部分網友認為「市容」、「捷運」、「圖書館資源」、「治水」。但也有網友表示「最進步的是從來沒有勞工局這東西」、「永遠不敢講的是工作、薪資和人口外流」、「負債的高度」、「薪水10年前26至28起薪，現在21至22起薪真的成長好大」、「慣老闆變更多，薪水更低」。

(中時電子報)