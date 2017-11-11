賴揆再籲起薪3萬 解決五缺大家一起來

2017年11月11日 10:32 中時 張理國

行政院長賴清德認為，上市櫃公司起薪三萬太低，遭企業界反嗆無權要求，賴揆上午強調，他是在檢討五缺成因時，發現薪資是留才攬才的關鍵因素，才呼籲起薪三萬元，這樣做對年輕人是鼓勵，也有助於企業留才攬才；賴揆並呼籲企業界，解決五缺，大家合作、一起來。

起薪三萬太低引發企業界反彈，但賴清德表示，他是在檢討五缺、特別是人才人力時，發現薪資跟勞動條件是很主要的原因，看到很多上市櫃公司，特別是國際級公司，也有不少是起薪三萬塊以下，在政府提出對策後，也特別跟社會報告，也跟企業界呼籲，大家合作，一起來，政府跟企業界一起來，共同解決五缺裡各項因素，他希望誠實跟社會報告，也非常希望得到企業界具體回應。

不過，對於是否要將基本工資訂為三萬元？賴揆說，徒法不足以自行，行政院積極解決五缺問題，讓企業界可以去努力，去發展事業，當有成績後相信會反映在勞工的薪資上。目前國際級上市櫃公司，相信絕對有這個能力。

賴揆並說，他了解很多企業可能在給予薪資及所得的分配上是不同的，可能起薪低，但給較多的加班費或分紅制度；但如果國際級上市櫃公司在起薪時就相對給予較高的薪水，對年輕人會有很大的鼓勵，社會對台灣產業發展也會有很有信心，否則每次談到起薪，過去是22k，現在進步到28k，總是國人期待還有努力的空間。

此外，賴清德也表示，五缺跟提高起薪不是對價關係，行政院本來就有責任解決企業界反應已久的問題，目前行政院誠實面對，也務實擬定對策，相信對企業界未來在經濟發展一定有幫忙，政府也有信心跟企業共同合作，推展台灣經濟的進步。

(中時)