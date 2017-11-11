為何起薪給不到3萬？ 賴：可能有高加班費或分紅制度

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行政院長賴清德昨霸氣喊出「國際上市櫃公司，起薪應高於3萬元」，引發外界熱議；賴今再次強調，此建議是為了助企業留才、攬才，解決五缺中的缺才和缺工。但被問到是否直接調高基本薪資至3萬？賴回「徒法不足以自行」，政院現在就是努力解決五缺問題，企業有成績後，便會反映在勞工薪資上，他相信「國際上市櫃公司絕對有（起薪3萬）的能力」。

國內企業長期存在「缺地、缺水、缺電、缺才、缺人」的五缺問題，而賴清德昨日的起薪3萬說，也被企業界認為「談何容易」。賴清德今出席台灣醫學會110屆總會暨2017年台灣聯合醫學會學術演講會，會前受訪表示，政院在檢討五缺問題時，經調查發現，很多上市櫃公司，特別是國際公司，起薪竟不到3萬。

賴清德說，這些國際上市櫃公司，絕對有能力起薪3萬元的能力，雖然很多公司可能是在給予薪資和所得分配上，有著不同的做法，比如說起薪低，但加班費多、或有分紅制度，只是在第一步的起薪部分，若能給予相對高的薪水，對年輕人是個很大的鼓勵，也能讓社會對台灣產業發展更有信心。

媒體詢問，是否直接將基本薪資調至3萬元？賴回道，「徒法不足以自行」，政院現在就是努力解決五缺問題，讓企業更有能力去努力、發展實力，待有成績後，便會反映在勞工薪資上。他也坦言，過去起薪是22K，現在起薪雖漲至28K，但相信國人仍有更高的期待。

媒體追問，政府替企業解決五缺問題，企業是否就會幫忙加薪？賴駁「不是這樣的對價關係」，他認為行政院有責任去解決、企業長期反應的五缺問題，但也是在檢討五缺的各種問題時，看到企業留才、攬才、延攬勞工時，薪資是個很關鍵的因素，故才會提出起薪3萬元的呼籲，也相信如此，有助於解決五缺中的缺才和缺工問題。

(中時)

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