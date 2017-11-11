富翁緊握妻子手尊嚴離別 紀錄片揭安樂死震撼過程

富商斯梅德利態度堅定地喝下安樂死藥水。(翻攝自YouTube影片/Assisted Suicide of Peter Smedley)

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中時電子報
／綜合報導

84歲前體育主播傅達仁，自爆加入瑞士安樂死機構Dignitas (尊嚴)合格會員，再次在國內掀起備受爭議的安樂死議題，但國外早有導演記錄下安樂死病患，迎接生命終點前的過程。

這支BBC所播出的紀錄片《Choosing to Die》，由罹患阿茲哈默症的英國作家泰瑞.帕查( Terry Pratchett)拍攝，紀錄片中，罹患漸凍人症的71歲富商斯梅德利（Peter Smedley），希望在完全不能動之前，有尊嚴地離開，在妻子陪伴之下，前往安樂死機構Dignitas。

斯梅德利迎來生命終點前，態度仍從容不迫，在女醫師再三確認意願後，堅定地緊握妻子的手，喝下女醫生調製好的安樂死藥水。喝下藥水後，斯梅德利還拿起巧克力，笑說真好吃，最後他對妻子說，「be strong ，my daring (親愛的，你也要堅強)」。

一分鐘過後，斯梅德利身體出現不適，咳了數十秒後，宛如沉睡般安詳離世，過世時仍緊握妻子手，直到過了一段期間，醫生對妻子說「妳現在可以哭了」，妻子才終於放聲大哭。

這支紀錄片在英國播出後引起爭議，衛道人士批評這是在鼓勵人們自殺，但導演泰瑞解釋，拍這支紀錄片目的在於，推動英國能夠合法安樂死。如今傅達仁赴往瑞士安樂死機構，再度掀起對安樂死的討論。

(中時電子報)

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