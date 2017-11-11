取代晨跑 「早晨愛愛」六大關鍵好處

2017年11月11日 10:32 中時電子報 李靖棠

「一日之計在於晨」，此俗諺也被許多健康專家和報告所證實，但實際執行起來卻似乎不太容易，早起要做些什麼？晨跑、喝咖啡、看報紙或是......？有調查研究指出，有伴侶的人早起進行一次性愛，似乎不僅能取代晨跑，達成生理上的運動和健康，同時間也能在心理層面，讓雙方都能受益。

專家們認為，「早晨性愛」對伴侶有六大關鍵好處：

一、最方便的鍛鍊：

專家們指出，一次幸福的早晨性愛，能消耗約200大卡的熱量，相同的鍛鍊量，你必須在跑步機上連續跑15分鐘才可達到。每週一次約20分鐘的性愛，一年就能燒掉7,500大卡，相當於120公里的跑步，那、還在等什麼？

二、讓人平靜：

美國辛辛那提大學（University of Cincinnati）研究團隊發現，早晨性愛能讓雙人的情緒維持平靜，最長可影響7天的時間，故專家們建議，最好的觸發時間應該選在週一早晨！讓「週一憂鬱」一掃而空。

三、使你顯得更年輕快樂：

不少人會使用保養品與化妝品，來維持自身的年輕和活力，但研究告訴你，透過性愛，能自然地誘發體內既有的脫氫表雄酮（Dehydroepiandrosterone，DHEA）荷爾蒙，能延長老化；而若在性愛中達到高潮的女性，體內釋出的脫氫表雄酮濃度會是正常值的五倍。

四、降低對咖啡因的依賴：

無論因為晚睡、壓力或任何原因，現代人早晨喝咖啡的最主要原因之一，實際上就是要讓自己清醒。早晨來一場性愛，不僅能減少發生心悸的可能性、降低血壓、增強肌耐力，最重要的是，真正喚醒你的大腦，那、為何還需要咖啡因呢？

五、強化免疫系統：

美國的醫學研究報告指出，每週定期兩次的伴侶，能增加體內的免疫球蛋白A（IgA），有效降低誘發感冒和流感的機會。

六、釋放愛的催產素：

透過性愛和高潮，能讓大腦獲得催產素（Oxytocin），使雙方能迅速進入睡眠狀態，並得到7至9小時高品質的睡眠。

但即便性愛能帶來多種優點，專家們仍提醒大眾，最重要的一點是做好安全和保護，才能避免不必要的性病發生，或意外懷孕，造成雙方的困擾和挫折。

(中時電子報)