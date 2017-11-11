技術移民＝放寬外籍看護？徐國勇：兩回事

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台灣企業長期存在五缺問題「缺地、缺水、缺電、缺才、缺人」，為了解決缺工問題，行政院昨拋出「技術移民」的想法，遭外界討論，此想法是否意味著將鬆綁外籍看護？行政院發言人徐國勇今表示，該想法仍在研議階段，但技術移民是讓「人才留下」，和放寬外籍看護是兩回事。

行政院長賴清德昨親自主持記者會，檢討企業缺工問題，並強調缺才、缺工是結構性問題，也建議國際上市櫃公司，起薪應高於3萬元，才有助於留才和攬才；行政院政務委員林萬億則表示，面對我國較缺的農業、漁業、長照等行業，未來可從新南向的國家中引進人力，讓高中職、大學或技專的外籍學生，來台學期相關知識技術，並透過移民或永居久居，投入缺工的產業來解決缺工問題。

此想法一出，也引發外界熱議，認為此舉是否代表將進一步開放外籍看護？行政院發言人徐國勇今出席「台灣醫學會110屆總會暨台灣聯合醫學會學術演講會」，會前受訪指出，此想法還在研議階段，因為技術移民是讓有助於台灣的人才「留下來」，和開放外籍看護是兩回事。

徐國勇進一步強調，長照看護的開放問題，必須小心研究，過去看護在待滿一定時間後，得出國一天再回來，現在已不需要，且包括請款機制在內的諸多長照2.0項目，也持續在鬆綁，未來將更有彈性、更適應國內需要，所以應該已無人力缺口問題。

(中時)

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