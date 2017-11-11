獵雷艦案 簡良鑑籌到300萬交保金 快步離開法院

慶富前執行長簡良鑑(左)籌到300萬元保釋金，家人陪同下快步離去。(劉宥廷攝)

友善列印
中時
簡家人當晚一時籌不出300萬元保釋金，直至11日早再開庭並籌到錢。(劉宥廷攝)

高雄地檢署偵辦海軍獵雷艦案承造商慶富公司涉詐貸案，檢方10日再傳慶富前執行長簡良鑑，訊後認定簡對詐貸過程了解，當庭將他逮捕並依違反銀行法等罪聲請羈押，法院當晚審理裁定300萬元交保，但簡家人一時籌不出保金，直至11日早再開庭並籌到錢，簡在家人陪同下步出法院，全程面色沉重、不發一語。

雄檢根據慶富老董陳慶男提供事證，認定慶富前執行長簡良鑑也涉參與向一銀為首的銀行團詐貸，讓案情出現重大進展；據了解，陳慶男父子坦承假增資及詐貸，但強調詐貸是公司前執行長簡良鑑主導，目的是彌補集團造艦所需資金缺口。

辦案人員持續蒐證搜索查扣的資料，發現慶富向銀行團請款的獵雷艦文件上，不少都有簡良鑑以執行長身份簽章，且簡男也被搜出私下仍持有慶富內部的業務機敏文件，陳慶男被辦案人員查證得知後，另控告簡男違反營業秘密法。

檢方2度傳喚簡男到案，他仍否認主導詐貸、參與假增資犯行，隨後被他當庭逮捕，依涉犯銀行法特別詐欺、公司法虛偽增資、背信及營業秘密法等4罪，聲請羈押；高雄地院審理後認為，簡雖有投資大陸事業，但最近3年內僅出國3次，每次停留2、3天，並無頻繁出入或長期滯留海外等情形，至於檢方認為尚有3名證人未到案恐有逃亡串證之虞，此部分舉證不足，法官裁定准予300交保，不過須每晚到一心路派出所報到。

法院雖裁定300萬元交保，但簡家當晚只籌出70萬元，法院深夜11點為此開庭，簡男卻拒夜訊，簡聘請的律師多次進出法院要求降低保釋金，都未獲同意，只能悻然離去，簡也在雄院留置室過夜，法官決定一早再開庭決定是否降低保金或暫予羈押直到交付保金；早上9時再度開庭，律師隨即向法官指稱保金已籌到，不到1小時，簡就步出法院。

(中時)

富翁緊握妻子手尊嚴離別 紀錄片… 姐夫變狼人 妹簡訊求救 姊破門救…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。