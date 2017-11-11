獵雷艦案 簡良鑑籌到300萬交保金 快步離開法院

2017年11月11日 11:32 中時 劉宥廷

簡家人當晚一時籌不出300萬元保釋金，直至11日早再開庭並籌到錢。(劉宥廷攝)

高雄地檢署偵辦海軍獵雷艦案承造商慶富公司涉詐貸案，檢方10日再傳慶富前執行長簡良鑑，訊後認定簡對詐貸過程了解，當庭將他逮捕並依違反銀行法等罪聲請羈押，法院當晚審理裁定300萬元交保，但簡家人一時籌不出保金，直至11日早再開庭並籌到錢，簡在家人陪同下步出法院，全程面色沉重、不發一語。

雄檢根據慶富老董陳慶男提供事證，認定慶富前執行長簡良鑑也涉參與向一銀為首的銀行團詐貸，讓案情出現重大進展；據了解，陳慶男父子坦承假增資及詐貸，但強調詐貸是公司前執行長簡良鑑主導，目的是彌補集團造艦所需資金缺口。

辦案人員持續蒐證搜索查扣的資料，發現慶富向銀行團請款的獵雷艦文件上，不少都有簡良鑑以執行長身份簽章，且簡男也被搜出私下仍持有慶富內部的業務機敏文件，陳慶男被辦案人員查證得知後，另控告簡男違反營業秘密法。

檢方2度傳喚簡男到案，他仍否認主導詐貸、參與假增資犯行，隨後被他當庭逮捕，依涉犯銀行法特別詐欺、公司法虛偽增資、背信及營業秘密法等4罪，聲請羈押；高雄地院審理後認為，簡雖有投資大陸事業，但最近3年內僅出國3次，每次停留2、3天，並無頻繁出入或長期滯留海外等情形，至於檢方認為尚有3名證人未到案恐有逃亡串證之虞，此部分舉證不足，法官裁定准予300交保，不過須每晚到一心路派出所報到。

法院雖裁定300萬元交保，但簡家當晚只籌出70萬元，法院深夜11點為此開庭，簡男卻拒夜訊，簡聘請的律師多次進出法院要求降低保釋金，都未獲同意，只能悻然離去，簡也在雄院留置室過夜，法官決定一早再開庭決定是否降低保金或暫予羈押直到交付保金；早上9時再度開庭，律師隨即向法官指稱保金已籌到，不到1小時，簡就步出法院。

(中時)