大陸高材生新出路 28位清華人去開殲20！

中共空軍發言人申進科證實，殲20戰機已服役並展開編隊訓練。（新華社）

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中時電子報
/綜合報導

今（11）日是中共空軍成立68周年紀念，中共空軍新聞發言人申進科昨在紀念會上表示，中國空軍活動範圍由陸地向遠海遠洋延伸，兵力運用從單一平台向構建體系發展。其中備受矚目的第五代戰機殲20，不僅開始試飛且進行編隊訓練，現已形成戰力。據了解，有28名「清華班」學員被空軍網羅，首度加入空軍殲擊機飛行行列。

根據新華社報導， 這5年來中共空軍高新武器裝備已成體系發展，列裝殲-20隱身戰鬥機，進一步提升空軍綜合作戰能力；列裝運-20大型運輸機，使空軍戰略投送能力邁出關鍵性一步。目前，殲-20、運-20已開展編隊訓練，多名飛行員具備通飛殲-20、殲-16、殲-10C等多種新型戰機的能力。

殲20是中共自主研發的新一代戰機，由成都飛機設計研究所設計、成都飛機工業集團生產，為單座、雙發動機、鴨式氣動布局，採用隱形特種塗料等多種低可偵測性設計。首批量產機是2016年12月交付。

申進科昨提到軍飛行員人才培育細節，他說，新型戰機需人才超前培養。目前在大陸全國各地建設空軍青少年航空學校，與清華大學、北京大學、北京航空航天大學等國內一流大學實現「戰略聯姻」，軍民融合培養新型飛行人才，空軍首批28名「清華班」殲擊機飛行學員加入空軍戰鬥行列。還有一批新型飛行教官脫穎而出、走向戰位，把先進訓練理念變成空軍共同財富。

(中時電子報)

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