陳建仁副總統：希望每年減少15億個塑膠袋

2017年11月11日 10:58 中時 莊哲權

2000名環保志工在台東聚首，場面熱鬧。（莊哲權攝）

第7屆全國環保志工群英會，11日移師台東舉行，來自22縣超過2000位環保志工聚首，副總統陳建仁表示，估計2050年海洋裡的垃圾 將與魚類一樣多，台灣民眾必須從減塑源頭做起，目前減塑政策已受民間支持， 希望每年減少15億個塑膠袋。

行政院環保署及台東縣政府11日在 台東立體育館盛大舉行全國環保志工群英會，陳建仁副總統、環保署副署長詹順貴、 台東縣長黃健庭、立委劉櫂豪到場為2000名來自全國的環保志工加油打氣。

副總統陳建仁表示，環境保護是全球性議題，台灣身為地球村的一員，更不能缺席，他說，根據聯合國統，全球每1分鐘就有1卡車的塑膠廢物被倒入海洋，估信2050年，海洋的塑膠將與魚類一樣多，最終影響 食物鏈及人類飲食，我們應該從源頭減塑、限塑做起，落實自備購物袋，少用塑膠袋。

他說，政府的限塑政策第1個階段已推動15年，明年擴大實施範圍限塑對象從現在的7大類，擴充到14大類，希望每年減少15億個塑膠袋。

陳建仁也感謝全國環保志工協助推動相關政策，讓各項環保任務的推動更順利，期望在中央及地方的努下，讓全民共同擁有既環保又健康的良好生活品質。

今年活動首度移師台東，各縣市志工隊以資源回收物打扮各種造型，氣氛熱鬧。環保署表示，全國環保志工群英會往後將於每年11月第2周星期六辦理，以提供志工學習環境知識，同時提供志工互相交流的平台。

(中時)