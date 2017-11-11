溪洲部落自力造屋動工 朱立倫：盼中央更多幫忙

溪州部落頭目黃日華帶領族人進行祈福儀式。（葉書宏攝）

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新北市長朱立倫致詞。（葉書宏攝）
新北市長朱立倫、溪州部落頭目黃日華在樹藤上繫上不同顏色的絲帶。（葉書宏攝）
新北市溪洲阿美族生活文化園區（溪洲部落）今（11日）舉行自力造屋開工儀式。（葉書宏攝）
溪州部落預定地。（葉書宏攝）
新北市溪洲部落今（11日）舉行自力造屋開工儀式，市長朱立倫致詞。（葉書宏攝）

新北市溪洲阿美族生活文化園區（溪洲部落）今（11日）舉行自力造屋開工儀式，市長朱立倫出席感謝各界幫忙，他致詞時提到，原民會主委夷將．拔路兒是前新北市議員，新北市少了原民博物館，在其他部分要多給新北市幫忙。

朱立倫表示，2015年起斥資3000多萬建設溪州部落基礎建設，今是溪州部落自立造屋動工，造屋要尊重族人、尊重傳統文化，並邀請族人們一起參與，其中有一部分的資金由族人們自行貸款，感謝台灣銀行協助。

朱立倫特別感謝和碩集團董事長童子賢捐助3000萬元協助族人造屋，他表示，邀請族人們一起自力造屋，才能獲得社會認同，三鶯部落12月將正式完工，讓新北市內的原住民部落都可以獲得支持。

朱立倫表示，原民會要繼續支持，在溪州部落部分，原本答應給3000萬，後來只有900萬元，原民會主委夷將．拔路兒是前新北市議員，新北市少了原民博物館，在其他部分要多給新北市幫忙。

開工儀式由溪洲部落頭目黃日華及耆老以部落傳統方式先進行祈福，期許族人在自力造屋階段能團結一心、順利完工，族人特別設計阿美族傳統民族植物「樹藤」，在朱立倫帶領下在樹藤上繫上不同顏色的絲帶，象徵著聚合、祝福的意涵。

原民局表示，溪州部落預計興建34戶家屋，家屋的型式及結構皆由部落族人依住居需求及意願設計規畫，工期約240天，預計明年7月完工。

(中時)

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