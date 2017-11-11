NBA》沒厄文也行 塞爾提克逆轉射蜂11連勝

面對黃蜂吉爾派崔克嚴密防守，塞爾提克後衛傑倫布朗只能把球傳出。(美聯社)

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中時電子報

就算首節就少了厄文助陣，塞爾提克卻不想輕易中止這股連勝氣勢！靠著末節1波誇張18比3反撲，塞爾提克11日在主場，驚險以90比87逆轉擊敗黃蜂，搶下11連勝，目前續以11勝2敗戰績，穩居東區第1席位。

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突然少了當家一哥厄文助陣，塞爾提克上半場陣腳大亂，打完上半場後，處於16分大幅落後，不過綠軍小將怎麼可能願意就此放棄，末節一開始打出18比3猛攻，打到最後4分41秒，塞爾提克反以82比79超前比分。

莫名其妙當機的黃蜂，在塞爾提克打出這波18比3時，竟然12投1中，且發生6失誤，幸好肯巴沃克挺身而出，最後45.7秒完成三分打，黃蜂追到只差1分，甚至洛席爾最後14.2秒發生要命踩線失誤，拱手把球權送給黃蜂。

不過洛席爾馬上將功贖罪，沃克的中距離跳投沒進，洛席爾搶下防守籃板，接著站上罰球線兩罰俱中，僅剩3.6秒給黃蜂進行最後一擊，這次換成黃蜂出錯了，卡明斯基發球進場後，球竟然跑到後場拖完時間，塞爾提克贏了！

今年探花塔圖與拉金各替塞爾提克貢獻16分，洛席爾15分、7籃板及4助攻，馬可斯莫里斯14分、7籃板，傑倫布朗10分、13籃板。隨著厄文傷勢還不明朗，先發中鋒荷福德也因腦震盪缺陣，塞爾提克的連勝難度只會越來越高。

(中時電子報)

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