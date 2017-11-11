滿漢全席怎麼來的？結果讓人出乎意料

2017年11月11日 11:32 中時 林承彥

遼寧省的瀋陽是滿清入關前的政治中心。圖片為瀋陽故宮，又名盛京行宮或是奉天行宮，努爾哈赤跟皇太極都曾在此理政。（圖片取自Pixabay）

從康熙起，凡帝后喪葬、皇帝大婚、使臣來朝、軍隊凱旋等國家大事，翻遍檔案尋覓野史，都不見所謂的「滿漢全席」，甚至連溥儀的回憶錄《我的前半生》內也都未見，不免讓人對滿漢全席的存在與否起了疑竇。

清代皇室的日常飲食雖滿漢交雜，但在正式官宴中卻是涇渭分明，清朝上下數百年，滿漢之間雖不至水火不容，但族群界線絕不可輕易逾越，更別談訴求滿漢一家的滿漢全席了。

那滿漢全席的神話究竟從何而來？在乾隆年間由李斗所著《揚州畫舫錄》一書中，紀錄了當地商賈宴請南巡官員時的豪華宴席。這套筵席匯集中國五千年來的飲食精髓，且跨越了滿漢藩籬。

記載中的這場滿漢宴分為五份，每份皆有十餘道，近兩百道的菜品中，不僅廣納山珍海味，甚至連猩唇、駝峰、豹胎這種獵奇食材也在菜單上，道道極盡豪奢，口口精潔華貴，漪歟盛哉之態勢前所未聞。

乾隆在位期間多次下江南，當然也有機會在民間品嚐到滿漢宴，受皇帝盛名，從此滿漢全席聲名遠播，各家食肆也群起效顰，霎時成為一股噱頭風氣。雖滿漢全席不源於宮廷，但在菜色的講究上卻一點不輸皇室御膳，且因舌尖上滿漢交融，成功在餐宴上消弭族群裂痕。

(中時)