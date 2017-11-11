馬背上打下來的美食 細數滿州八大碗

大帥溜腰花 ：腰花本就美味，但前提是要仔細將羶氣除去。處理好的腰花吃在嘴裡滑中帶脆，橫豎刀痕內灌滿湯汁，醬香味濃。傳說豪放不羈的少帥張學良最愛此菜，他還譽其為「四絕菜」之一。

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小雞燉蘑菇 ：在東北有句民諺：「姑爺進門，小雞斷魂。」東北女婿在拜訪娘家時，小雞燉蘑菇絕對是必備佳餚，此菜重要性可見一班。不過這裡的蘑菇是指產於小興安嶺的榛蘑，與雞肉一同燉煮，最見芬芳濃郁。
木茸炒肉筋：木茸就是木耳，與肉筋同炒看似隨意組合，卻猶如天生絕配。木耳要薄而不碎，肉筋則講求滑溜爽口，餘味繞繚唇齒，大呼過癮之至。
多爾袞肘子：豬肘結締組織少，瘦肉與脂肪均勻相間，特別適合醬燒煨煮。多爾袞肘子是東北名饌，腴美富膠質、酥透又馨香，油光閃亮，多扒幾口飯也不覺得罪惡。
紅炆大明蝦：遼東半島沿岸是東北最大的漁場，融入滿菜做法的海鮮料理，就以紅炆大蝦最為氣派。所謂的紅炆即是先走油後慢煮，這樣子燒出來的大蝦顏色紅亮，蝦味最為醇厚。
棒骨燉酸菜：東北冬季酷寒，為了在嚴冬也有蔬菜可食，於是成就了酸菜。酸菜棒骨鍋內只有幾根豬骨與酸菜，選料簡單但白湯濃郁、酸香滿盈，是八大碗之外，最暖心暖胃的鍋物。
黃蜆扒白玉：白玉即是冬瓜，幾乎能與所有食材搭配，是絕佳配角。而原產於丹東的大黃蜆，色白而腴、味脆而鮮，黃蜆扒白玉猶如山水相依，是色香味形俱佳的好菜。
蔥燒大海參：海參是海八珍之一，大連產的婆參更是佳品。海參本性寡淡，以蔥燒製法最能引出海潮鮮甜。燒透的海參滑軟細膩，但卻不是一味的爛，反而能在內裡嘗到酥脆。

在講究擺盤的人眼中，「八大碗」實在過於簡陋，幾個大碗粗野，看起來就像軍隊的梅花餐。殊不知這幾個深碗，其實盛裝著厚實的滿族文化與歷史，且經光陰熬煮，最終濃縮催發出悠遠綿長的時代精髓。

滿漢全席中最具知名度的滿洲菜非「八大碗」莫屬了。所謂的八大碗是滿族人家最平常的菜餚，由於滿漢全席的普及，也讓八大碗流入華中與江南，頓時蔚為潮流。

八大碗之名豪邁，但從選料、做工、調味上皆精心，光是製程就有扒、燜、醬、燒、燉、炒、蒸、溜等手法，將各式食材的美味發揮得淋漓盡致，最終呈現的八道佳餚何止高檔，簡直紛華靡麗。

清人袁枚在《隨園食單》中寫道：「滿洲菜多燒煮，漢人菜多羹湯」，這兩句話簡明扼要地勾勒出滿洲菜的基本樣態，但若要深究八大碗的文化內蘊，就得從食材論起。

滿族人天生好騎射，餐桌美食多半也由白山黑水而來，捕獵到的野豬、狍子、鹿、熊、山雞、河鮮都是珍饈，與森林裡的山菜野蕈一同，搭配扒、燒、烤、烀、燉等手法，再用深碗盛裝，看似粗野實則狂狷，就像在馬背上打天下的滿人一般，個性鮮明自成一格，火候足且滋味有勁。

八大碗哪裡吃？香格里拉台南遠東國際大飯店於11月15日至20日，於香閣苑貴賓私人招待所精采獻上滿族著名的八大碗料理。含經典滿洲八大碗、八小碗以及酸菜棒骨鍋。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
滿漢全席怎麼來的？結果讓人出乎…

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