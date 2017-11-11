孕婦大賣場灌高粱酒 四腳朝天糗態畢露

2017年11月11日 12:12 中時 呂素麗

陳姓孕婦喝光大賣場的高梁酒，醉倒在地，警方將她送醫。（呂素麗翻攝）

陳姓孕婦喝光大賣場的高梁酒，醉倒在地，警方將她送醫。（呂素麗翻攝）

陳姓孕婦喝光大賣場的高梁酒。（呂素麗翻攝）

高雄市陳姓孕婦因酒精成癮，罹患肝病到醫院住院戒酒治療，卻難抵酒癮，跑到醫院對面大賣場，在商品架上拿了一瓶高梁酒一口氣喝光，整個人不勝酒力醉倒碰撞一旁商品架，導致嘴角受傷，滿身酒氣倒臥在地上不醒人事，警方獲報到場，發現她右手腕上繫著醫院住院手腕帶，立即將她送回醫院檢查，以確保腹中胎兒平安，後續交由院方通知家屬前來照顧。

三民一分局十全派出所於9日下午1點許接獲報案，稱賣場內有1名陳姓女子（44歲）嘴角濺血倒臥在地，巡邏巡佐陳俊銘、警員郭福智立即會同救護人員前往現場了解。

警方一走近女子身邊便聞到濃濃酒氣，定睛一看赫然發現女子小腹隆起，還是名孕婦，且身邊商品架上發現1瓶已飲完的高梁酒瓶，警方與救護人員詢問及包紮傷口過程中，陳姓孕婦依舊神志不情，答非所問。

救護人員初步檢查發現孕婦嘴角有明顯皮肉傷，研判孕婦可能是飲酒後，不勝酒力醉倒碰撞一旁商品架，導致受傷，警方根據陳女右手腕上繫著的醫院住院手腕帶，將她送回醫院。

醫院急診室護士見狀馬上認出陳女為醫院住院病患；護理人員表示，陳姓孕婦懷了5個月身孕，因患有肝病在醫院定期治療，但因飲酒成慣只要一日不喝酒就感到渾身不對勁，院方已多次告誡陳女為身體健康勿再飲酒，否則枉費到院治療，未料陳姓孕婦不聽勸告。

警方指出，陳女未離開結帳區，不算偷竊，業者也不追究，陳女的家人後來也到大賣場付了高梁酒的錢。

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(中時)