2017年11月11日 13:59 中時 葉書宏

暖身運動。（葉書宏翻攝）

關心失智症 「RUN伴Taiwan 2017」新北接棒

「RUN伴TAIWAN 2017」陪失智家人一起路跑活動，今（11日）上午8時30分，在亞東紀念醫院開跑。攙扶著老邁的父母、拉著隨時可能走丟的家人，甚至推著輪椅陪他們一起「跑」的畫面，是這場速度不及格、情感卻破表的路跑活動，最令人動容的地方。

「RUN伴」路跑活動是日本從2011年開始的陪伴失智者健走的行動，7年來累計行走1萬5000公里的距離， 總計超過2萬7千人（包含2千名失智者）參與，在2016年終於完成縱貫日本國土的目標，今年更首度延伸到海外舉辦。

台灣今年接棒後，將舉辦從基隆到台中等多場陪伴失智者健走活動，第3場新北市路跑，設立在亞東醫院的新北市失智共照中心及新北市衛生局、社會局響應，配合台灣居家服務策略聯盟，一大早集結在亞東醫院開跑。

亞東醫院副院長張淑雯、新北市衛生局長林奇宏、社會局副局長林昭文、台灣居家服務策略聯盟理事長涂心寧，以及將近兩百位參與路跑者，其中包含130名失智老人及家屬，穿著鮮明的橘紅色路跑T恤，在亞東醫院南雅南路正門一起衝過起跑點開跑，全程有亞東醫院醫護人員、志工及救護車隨行，終點站為新北市福德公園。

亞東醫院一般神經科主任甄瑞興表示，今年台灣失智老人己超過26萬人，根據過去統計80％的失智老人在家中照顧，因為擔心失智老人迷失，少有戶外活動，近年研究發現運動及增加生活網絡是延緩失智的最佳妙方，故早期失智老人慢走、參加戶外路活動是一個值得鼓勵的運動。

「RUN伴TAIWAN 2017」預定11月份每周六、日於各一縣市進行健走，以基隆市為首發站，經台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣至台中市，預計招募3,000人挑戰1,000公里的感動，並展望用3年的時間，完成台灣RUN伴環島之挑戰。記新北市之後，下一場「RUN伴TAIWAN 2017」將在桃園市舉行。

(中時)