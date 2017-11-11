處罰偷窺集乳學生丟了工作 女老師提行政訴訟遭駁回

2017年11月11日 11:57 中時 馬瑞君

原任職中部一國小的王姓女老師，因質疑擔任導師班上的陳姓男學生偷窺另名女老師集乳，罰他罰站、自白寫經過，王女被認定處罰過當遭解聘，被依強制罪判拘役59天、緩刑2年確定。她提行政訴訟，抗議學校解聘她不當，台中高等政法院駁回，還可上訴。

判決書指出，2012年3月間，王姓女導師班上陳姓男學生陪身體不適同學到校內保健室休息，適該校林姓女老師在保健室布簾內集乳，2名男學生好奇從布簾下方、未遮蔽處往內窺視，林姓女老師察覺，因集乳中不便起身查看，喝斥窺視者離開。

之後，林姓女老師追究偷窺者，其中1人坦承看到集乳，但陳姓男學生承認看到老師的腳與下半身，但沒看到集乳與上半身；王姓女導師為了讓陳生承認偷窺行為，當天中午午休時間，要求還未吃午餐的陳生到教室外走廊平台罰站，並持白板寫下偷窺經過。

陳生下課後又被留下重寫悔過書，但他自白內容仍寫沒看到集乳，被王姓女導師要求重寫，還說：「年滿12歲要送少年法庭，不承認會送去少年法院」、「沒有承認就送去警察局作筆錄」、「要把你媽媽圍起來罵到哭」等脅迫言詞。陳生不堪被脅迫逼問，第3次哭著寫承認目擊到老師集乳。

校方獲知後，認為王女脅迫學生，已妨害學生學習權、受教育權、身體自主權及人格發展權，經函送檢方偵辦後，台中高分院依強制罪判拘役59天、緩刑2年確定；校方再依違反教師法，認定女導師體罰霸凌學生，造成學生身心嚴害侵害為由解聘她。

王女提申訴被駁回，她再提行政訴訟，認為在此事件中，校方沒給她申訴和說明機會，處罰也不符比例原則；王女強調，絕無體罰和霸凌學生，只是輔導學生過程不得法，事後也與學生和家長和解。

台中高等行政法院認為，王女行為已不法侵害學生身心健康，她的輔導管教學生方式，已違背教育目的，為法不允許，將全案駁回。

(中時)