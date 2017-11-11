去黃山景德鎮更方便 陸九景衢高鐵下月通車

2017年11月11日 12:20 中時電子報 李靖棠

據大陸澎湃新聞網報導，近年來大陸各地高鐵鋪設速度愈來愈快，地區內的重要交通動脈也逐步完工，繼西部的西成高鐵即將通車，一條連結眾多美麗景點的高鐵，也即將於12月全線通車，起於江西九江、終於浙江衢州的九景衢高鐵，將為沿途經過的瓷器之都景德鎮、湖之城市鄱陽、江南美麗村莊婺源和險峻的黃山帶來龐大的觀光人潮。屆時，武漢將新開至景德鎮、婺源、黃山等地的直達動車，讓交通時間大幅縮短至2、3小時以內。

從2013年開工，跨越江西與浙江兩省共4市10區縣，總長約333.3公里，總經費共砸下259.2億人民幣（約1,177.7億台幣），是一條客貨兼營的雙線通車鐵路。完工通車後，九景衢鐵路共設15站，可與京九鐵路、武九高鐵和合福高鐵連結，構成該區域縝密的交通網絡。這條鐵路由於路經多山多水，最高設計時速僅有200公里，未來很可能採用和諧號城際動車組，來載運旅客與貨物。

不僅是觀光有望帶來大幅增長，對於沿線的居民而言，出行的便利度也大幅提昇。過往在江西浙江一帶，受限於地形水文影響，要前往武漢、鄭州等地，往往必須繞遠路而行，浪費了大量時間和精力。就以浙江金華為例，九景衢铁路通车后，往武漢縮短了120公里、往河南鄭州也多了一條選擇，讓浙贛地區能更方便地與華北、華中和西南連結。

(中時電子報)