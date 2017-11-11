雙11湊熱鬧 北京法院網拍11匹馬

2017年11月11日 14:53 中時 楊家鑫

正值「雙11」購物節，北京一所法院「湊熱鬧」公開拍賣11匹馬，引起大陸網友關注。陸媒稱，從11日10點至12日10點，北京大興法院將在某司法拍賣平台上公開拍賣馬匹11匹。這11匹馬來自一起民事糾紛，馬匹評估價值為28萬人民幣（下同；約合128萬新台幣），起拍價22.4萬元。

《北京青年報》11日報導稱，張楠和李賢（化名）是多年好友，張楠經營了一家馬術俱樂部。2007年4月，二人達成協議，張楠提供場地，李賢出資建馬房。該協議簽訂兩個月後，李賢建成了22間馬房和8間料庫、草庫等房屋。然而後來二人因馬房使用產生矛盾，纏訟近10年後，李賢敗訴。2016年2月，大興法院依照法定程序查封場地、地上物及馬匹。

報導稱，本案的承辦人、大興法院執行局執行實施庭的法官王福永表示，這是大興法院執行第一次遇上馬。房車、存款等財產在執行中較為常見，牛羊雞鴨等活物也遇到過，「但執行馬，卻是頭一遭。」

更讓人頭痛的是，李賢聲稱，這8匹馬是名馬，是有血統的，其中一匹公馬的「父親」來自日本，是純血馬，價值自然不菲。王福永說，「像一般的被用來食用的家禽牲畜，會有一個市場參考價，多少錢一斤。但是，如果這些是名馬，有特殊的品種、品質和血統，那就不能論斤稱了。」

報導指出，通過走訪、邀請等方式，王福永接觸了北京、河北等地的六七家養馬場，並透過評估公司，最終確定了11匹馬（期間有幾匹馬產下了3匹小馬駒）價值為28萬元。

報導稱，在司法拍賣平台上，這11匹馬評估價28萬元，起拍價22.4萬元，需要交納保證金2.3萬元。法院也對這筆拍賣進行了風險提示「馬匹目前由被執行人控制，法院無法控制馬匹在預展和交付過程中出現傷殘及死亡情況。」

(中時)