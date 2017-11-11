性侵幼童案頻傳 孫大千：鞭刑不過是剛剛好

2017年11月11日 12:43 中時 林承彥

又傳出惡狼對未成年女童伸出狼爪！這次發生在桃園市八德區。一名就讀國小六年級的女童，平常與罹癌的母親與一歲多的妹妹相依為命。日前女童竟告訴姑姑，平常會帶他去吃早餐的社區管理員，吃完都很想睡覺，近日醒來，發現自己身在摩鐵，而阿伯正在脫她褲子、碰她下體。

全案傳出後，前立委一反過去溫文儒雅形象，在臉書上大聲疾呼：「對這樣的人渣，到底還需要多客氣呢？鞭刑不過是剛剛好吧！」而網友們也氣得直批「鞭刑可以麻煩快通過嗎？」「先鞭刑再一槍斃命！」、「說好的鞭刑呢？」、「我想拿鞭子抽這人的小鳥，讓他痛不欲生」、「禽獸要慢慢把他鞭刑到死：垃圾。」

性侵幼童案件頻傳，孫大千表示，在他擔任立委期間，就一再主張對酒後駕車和性侵幼童這兩件事情，應該要大幅加重刑罰，唯有嚴刑峻法，才能真正收到嚇阻效果，但總是被法務部以「不符合比例原則」為理由給擋了下來。法務部在酒駕與性侵幼童加重刑罰上踩煞車，孫大千十分不以為然，他以酒駕作為例子，「試想一下，如果有一個人，明知酒後駕車可能會撞死人還要執意上路，這不是和『蓄意謀殺』是一樣嗎？為什麼酒駕刑責至多不能超過『過失至死』？」

而身為人父的孫大千，提及針對性侵幼童加害人，主張不應輕縱，甚至該採取鞭刑，才能達到嚇阻作用。他認為性侵將對受害的孩子留下一生一世的心理傷害，不僅毀了一個孩子的人生，更不用說會對孩子的父母親人造成莫大的影響。對這樣的人渣，完全不需要客氣，鞭刑只不過是剛剛好。

正如孫大千所言：「小慈為大慈之賊」，近年來性侵幼童案件頻繁發生，究竟還要多少無辜兒童的未來跟著一起陪葬，才能喚醒行政機關的正視？法務部若不適時檢討現今刑罰的嚇阻之效，難保悲劇會不斷發生，並讓家長與孩子日日擔心害怕，活在恐懼之中。

(中時)