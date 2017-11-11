安平夜半不平安 網友錄毒打擄人過程PO上網

台南市安平區凌晨一起暴力糾紛，肇因於網路代幣糾紛，被害人不僅被毆打，還被挾持上車，遭網友拍下上船網路。（翻攝至臉書台南諸事會社）

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網友拍下警方隨後前來處理的畫面。（翻攝至臉書台南諸事會社）
陳男（右方藍衣者）隨後到育平所接受偵訊。（程炳璋翻攝）

台南市安平區繼7日民宅槍擊案後，11日凌晨零時許又發生綁架案件，陳姓男子因網路遊戲代幣糾紛，不滿「偉仔」收錢卻不給代幣，11日找人當街毆打並將他挾持上車，被害人先付1000元後，才獲釋離去。警方依車牌找到陳男，訊後依照妨害自由罪移送台南地檢署偵辦。目前正找被害人「偉仔」出面協助調查案情。

37歲陳男因玩網路線上遊戲《老子有錢》，日前透過吳姓女網友，向另一名遊戲玩家「偉仔」購買遊戲代幣，陳男付了3000元後，並未獲得代幣，他一直催討，對方卻避而不見，事情一拖3個月，陳男怒火中燒，認定對方存心詐騙吞掉這筆錢，11日凌晨透過吳女，約出「偉仔」談判。

雙方約在安平區建平一街見面，陳男早已找來兩名男子助陣，碰面後先持球棒一陣毒打「偉仔」，隨後將他綁上車，要脅他還款，「偉仔」拿出身上僅有的1000元墊付，表示餘款要等月底發薪水才給，陳男一干人才忿忿讓他下車離去。

不過陳男挾持「偉仔」的過程，都遭民眾拍下上傳《臉書》，並且報警，警方凌晨就依照車牌找到陳男到案，陳男坦承毆打對方，並強壓被害人上車，但強調對方欠錢惡意不還，氣不過才教訓他。

警方先依照妨害自由罪嫌將他移送台南地檢署，目前正尋覓「偉仔」男子，希望他到案說明，但被害者似乎未就醫，也未到警局報案。

(中時)

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