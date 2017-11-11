兩岸瘋雙11 他點出背後台灣人要面對的2件事

天貓雙11僅花3分鐘就賣破百億人民幣。(本報系資料照)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

迎戰雙11，兩岸店商各出奇招搶商機，讓今年交易額10小時內飆出千億人民幣買氣。不過，工人作家林立青今(11)日於臉書指出，雙11只是噱頭，因為真正具有價格破壞力的東西，非雙11時間購買也一樣便宜；且當中國生產品質越趨優良、價廉，台灣商人若再不思考應對，遲早也是會被淘汰。

阿里創新 讓全球複製雙11
天貓雙11 賣破千億人民幣只花10小時

他指出，中國大陸電商時常舉辦優惠活動，不只是淘寶前2年的春日、夏日狂歡優惠比雙11還要優惠；且有些商品本身就存在中國製造優勢，就和過去19世紀德國、20世紀日本一樣，持續生產製造，就會持續的進步並且掌握技術。

他舉例自己在淘寶、天貓的購物經驗，陸製商品品質越來越優良，物美價廉，例如家飾涼蓆、麻將板、床墊、行車紀錄器、日常水電修繕工具箱等，中國大陸電商價格硬是比台灣實體舖售價少2到3成，當小型商家面對網路通路的資訊透明，可說是被打死，也無怪乎店家一家倒。

他強調，台灣商人不得不要思考，如果商品品質和內容上都不如中國，那遲早也是要被淘汰的；又如果直接從中國買過來就轉賣的話，則會被台灣人淘汰。同樣的，每個人應該清楚知道自己的需求再消費，而不是選在雙11瘋狂購物。

面對生產大量且兩岸通用物品的中國大陸市場，他認為，台灣本地的製造商應該做的，是努力研究出屬於真正台灣人願意買的東西，或者客製化的專業服務。像是食物、化妝品、甚至傳統商家，因為首先網購食物口味可能不合，及多數人對台灣化妝品有比較大信任感；而傳統商家則像是餐廳或自榨麻油廠家，自產自銷為確保品質不太可能上網買，因此也就不可能被取代。

(中時電子報)

日新國小慶100歲 柯文哲同歡 配合南向 教部搭台泰新創交流橋…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。