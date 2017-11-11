兩岸瘋雙11 他點出背後台灣人要面對的2件事

2017年11月11日 13:07 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

迎戰雙11，兩岸店商各出奇招搶商機，讓今年交易額10小時內飆出千億人民幣買氣。不過，工人作家林立青今(11)日於臉書指出，雙11只是噱頭，因為真正具有價格破壞力的東西，非雙11時間購買也一樣便宜；且當中國生產品質越趨優良、價廉，台灣商人若再不思考應對，遲早也是會被淘汰。

他指出，中國大陸電商時常舉辦優惠活動，不只是淘寶前2年的春日、夏日狂歡優惠比雙11還要優惠；且有些商品本身就存在中國製造優勢，就和過去19世紀德國、20世紀日本一樣，持續生產製造，就會持續的進步並且掌握技術。

他舉例自己在淘寶、天貓的購物經驗，陸製商品品質越來越優良，物美價廉，例如家飾涼蓆、麻將板、床墊、行車紀錄器、日常水電修繕工具箱等，中國大陸電商價格硬是比台灣實體舖售價少2到3成，當小型商家面對網路通路的資訊透明，可說是被打死，也無怪乎店家一家倒。

他強調，台灣商人不得不要思考，如果商品品質和內容上都不如中國，那遲早也是要被淘汰的；又如果直接從中國買過來就轉賣的話，則會被台灣人淘汰。同樣的，每個人應該清楚知道自己的需求再消費，而不是選在雙11瘋狂購物。

面對生產大量且兩岸通用物品的中國大陸市場，他認為，台灣本地的製造商應該做的，是努力研究出屬於真正台灣人願意買的東西，或者客製化的專業服務。像是食物、化妝品、甚至傳統商家，因為首先網購食物口味可能不合，及多數人對台灣化妝品有比較大信任感；而傳統商家則像是餐廳或自榨麻油廠家，自產自銷為確保品質不太可能上網買，因此也就不可能被取代。

(中時電子報)