配合南向 教部搭台泰新創交流橋樑

教育部青年署U-start計畫組成「新南向文創交流團」，帶領10家台灣新創公司前往泰國交流。（教育部提供）

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旺報
台灣新創團隊利用參訪機會，與泰國業者交流。（教育部提供）

教育部青年署「大專畢業生創業服務計畫（簡稱U-start計畫）」協助大專青年創業，培育創業團隊已8年，而配合政府新南向政策，U-start計畫首度跨出台灣，10月16日至21日組成「新南向文創交流團」，帶領10家新創公司前往泰國，與當地文創產業互動交流。

10月20日於曼谷舉辦的「臺泰文創交流暨創業論壇」，吸引當地近80位名業者出席，與U-start新創公司對話。

受邀出席活動的曼谷河城藝術古董中心董事總經理Linda S. Cheng表示，他的父親是台灣第一次推動南向政策時，前往泰國發展的台商，30年後看見台灣新一代的創業家，跟著新南向政策到泰國拓展市場，甚為感動，未來將在曼谷河城藝術古董中心設置專屬文創空間，進駐年輕化且價格親民的產品。

教育部表示，「新南向文創交流團」成果豐碩，在為期6天的行程，走訪泰國投資促進委員會，並參訪泰國創意設計中心(TCDC)、泰國共享辦公空間Hubba-To、The Knowledge Exchange(KX)加速器、泰國商總創業學院(UTCC)等單位。

印花樂藝術設計總經理邱瓊玉表示，這次交流明顯觀察到泰國的設計非常接近國際市場，當地做設計都是為了世界在做，印花樂產品主要客群為25至45歲，未來前進泰國也打算鎖定相同族群，預計會以實體店進軍泰國市場。

繡覺業務經理江珮嘉則提到，該公司以精品繡花鞋打出名號，在還沒到泰國之前，很多人向她表示泰國市場不適合繡花鞋產品，但這次參訪下來反應很不錯，未來考慮以跨境電商的方式切入當地市場；主打快速組裝且輕巧的良路設計產品經理宋倍儀表示，泰國當地有一些家具品牌很有自己的文化特色，這點在台灣目前還看不到，未來考慮以代理商的方式前進泰國。

(旺報)

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