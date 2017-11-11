廚房內幕揭秘！ 餐廳主廚最不敢點這些菜…

2017年11月11日 13:20 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

各行各業都有不為人知的內幕，餐飲界當然也有主廚不願多說的秘密。一位網友在社交網站發文，哪道菜是絕對地雷的食物？專業人土回應最多的是魚與沙拉，而荷蘭淋醬也屢被點名。

根據美國社交網站reddit發言，網友詢問主廚與服務生「當你去其他餐廳時，有沒有哪道菜一定不會點？」這則發文引來不少廚師現身分享經驗。

網友Budgiejen提供訂餐避免地雷的秘訣，就是什麼店吃什麼菜。譬如去牛排館，就不點義大利麵，到漢堡店當然選擇漢堡，而不是牛肉捲。避開餐廳沒那麼多經驗的食物，吃起來會比較安心。

有些人很在意吃得健康，魚和沙拉通常是首選，但這往往是最危險的料理。一位網友說，魚和沙拉是最有可能中毒的食物，「因為有些餐廳根本沒有仔細洗過」、「要讓沙拉沒有細菌太難了」、「我看過很多服務生摸過垃圾桶後，手都沒洗就用沙拉。」

另外，早午餐菜單上常見的班尼迪克蛋也要當心。網友說，經常淋在班尼迪克蛋的荷蘭蛋黃醬容易出問題。荷蘭醬是以蛋黃、奶油、檸檬汁等製成，「很多店提供的荷蘭醬都不新鮮，感覺就像是從有細菌的浴缸中拿出來。」

與其避開地雷食物，也有網友建議在家開伙最安心，「為了你的腸胃跟省錢，在家煮吧。」或者慎選符合衛生標準的餐廳，才是最為關鍵的重點。

(中時電子報)