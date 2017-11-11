習近平APEC會見普丁 讚中俄「真正相互信賴」

2017年11月11日 13:31 旺報 徐維遠

大陸國家主席習近平在越南舉行的APEC峰會會見俄羅斯總統普丁，習近平稱中俄為「真正相互信賴的戰略夥伴」，是新型國際關係的典範。新華社稱，雙方就朝鮮半島局勢等問題「深入交換了意見」。

中俄兩國領導人會面是今年習近平與普丁的第5次會面。據大陸官媒新華社昨報導，習近平表示，與普丁總統多次會晤，引領中俄關係在高水平上行穩致遠，取得一批可喜成果，雙方堅定支持對方維護本國核心利益，政治互信進一步鞏固，是真正相互信賴的戰略夥伴。習近平說，中方願同俄方攜手努力，堅定不移推動兩國關係高水平發展，更好促進各自國家安全和發展，更好維護地區及世界和平穩定。

習近平強調，當前中國特色社會主義進入新時代，俄羅斯在強國富民的發展道路上穩步前進；在兩國各自發展的關鍵時期，中俄關係也迎來新的發展機遇。雙方要繼續加大相互支持，加強全方位合作。要同步提升雙邊貿易規模和質量，落實好能源、投資、高技術、航空航天、基礎設施建設等領域大項目，推動「一帶一路」建設和歐亞經濟聯盟對接取得實質成果，規劃和實施好新的國家主題年活動；加強在國際和地區熱點問題上的溝通，密切在聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊框架內的協調和配合。

普丁祝賀中共十九大勝利閉幕，祝賀習近平再次當選中共中央總書記，表示十九大重要成果證明習近平主席領導的中國內外政策受到中國人民的廣泛支持，俄方始終將發展俄中全面戰略協作夥伴關係作為對外政策的優先方向。

(旺報)