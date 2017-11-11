謝娜巨大孕肚首曝光 網友驚：雙胞胎？

謝娜、張杰日前宣布有喜。（圖／取自張杰、娛姬小妖微博）

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中時電子報
謝娜被拍到孕肚驚人，不知是否預產期將至。（圖／取自娛姬小妖微博）
網友猜謝娜懷雙胞胎。（圖／取自新浪娛樂）

大陸歌手張杰與主持天后謝娜結婚6年頻被傳有喜，終於在今年9月宣布懷孕喜訊，甜喊有了「最好的禮物」，但沒宣布孕期。今(11日)陸媒拍到張杰夫妻倆抽空吃飯約會，享受最後的兩人時光，而謝娜有如籃球般巨大孕肚也首度曝光，使許多網友忍不住猜測謝娜懷的該不會是雙胞胎？

愛情長跑10年終於在2011年完婚的謝娜、張杰是演藝圈中模範夫妻，兩人婚後頻被粉絲催生，終於在今年傳出喜訊，張杰選在今年9月26日結婚6周年紀念日時報告和老婆將成為新手爸媽，說：「今年的結婚紀念日，我們有了最好的禮物。娜娜，辛苦了。永遠愛你們，你們都是我的寶貝。」而謝娜也讚老公體貼，每天都會特地花時間煮營養餐給她吃，讓謝娜心裡甜甜的，形容：「現階段更是我覺得人生最幸福的日子」。

據陸媒《娛姬小妖》報導，養胎中的謝娜日前被目擊和張杰外出覓食，體貼的張杰從愛妻下車後便一路攙扶，兩人看來十分幸福，而身穿全黑、披上粉紅披肩的謝娜，從側面看來孕肚隆起的幅度比想像中快很多，令人十分吃驚，引來部分網友猜測謝娜是否懷了雙胞胎，但也有粉絲說：「多給點私人空間，祝小寶貝健康成長」、「看起來像8個月了」。

(中時電子報)

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