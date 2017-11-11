加拿大險退出 TPP改名CPTPP

日方與越方代表宣布TPP改名CPTPP／陳鷖人攝

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日方與越方代表召開國際記者會宣布TPP達成新架構共識／陳鷖人攝
日方與越方代表握手宣示繼續推動CPTPP／陳鷖人攝

原傳出即將達成原則性協議的「跨太平洋夥伴協定」（TPP），昨晚傳出加拿大否認達成原則性協議，再度引發「跨太平洋夥伴協定」（TPP）存廢疑慮，所幸TPP的11個成員國最終達成共識繼續推動這項貿易協定，並宣布TPP改名「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP）。

越南工商部長陳俊英跟日本代表今日中午在APEC國際媒體中心召開國際記者會宣布上述消息。會員國間達成新架構共識TPP改名為CPTPP（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership）。

陳俊英表示：「已經就數個基礎部份達成協議。」並強調11個會員國在美國退出後，尋求重新達成共識，維持高品質的前提之下，稍微降低標準。

日方代表表示，新架構下的CPTPP不再僅限於市場、交易等，而會包含投資等等更注重全面平衡和完整性，同時確保所有參與者的商業利益和其他利益，並保留我們固有的管理權，包括締約方靈活制定立法和監管重點。

現場媒體問及加拿大昨晚為何突然協議加拿大否認達成原則性協議？日方代表回應，「這應該去問加拿大」並表示昨晚加拿大曾有先舉手表示同意。

(工商)

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