中市力促與中央打造台中港離岸風電產業重鎮

2017年11月11日 14:27 中時 盧金足

落實2025年非核家園目標，台灣能源結構需配合轉型，而台灣具備良好風場，適合發展離岸風力發電。（盧金足攝）

台中市府舉辦「離岸風電科技政策座談會」邀請產、官、學、研共計50名代表與會。（盧金足攝）

前瞻基礎綠能建設計畫，已將台中港規劃為離岸風電產業專區。（盧金足翻攝）

台灣具備良好風場，適合發展離岸風力發電，台中市長林佳龍在「離岸風電科技政策座談會」表示，盼中央與地方政府合作成功發展離岸風電，增加在地就業機會帶動台灣轉型，也讓台灣綠能產業長久發展。

「離岸風電科技政策座談會」邀請產、官、學、研共計50名代表與會，討論離岸風電產業發展議題，因應中央能源規劃將台中港打造成為離岸風電產業重鎮。

林佳龍表示，離岸風電科技政策與當前政府所積極推動的多項政策相關，包括2025年非核家園、5+2產業創新計畫以及前瞻基礎建設中的綠能建設，同時涉及在地能源運用，不僅可降低環境汙染爭議，未來也能提升在地產業發展及增加就業機會。

因應離岸風電人才需求，需仰賴學校與產業緊密合作培育人才，同時需要地方產業支持，並讓中央與地方攜手促進離岸風電成功發展。

林佳龍盼透過中央離岸風電推動會報跨部會平台可加速地方與中央間的協調，積極推動產業整合、產學合作、人才培育與媒合，同時與港務公司加強市港合作，持續推動台中港2.0計畫，強化台中港基礎建設，吸引廠商進駐相關產業專區，全力為發展台中港離岸風電產業重鎮與政策推動，做最完善的規劃準備。

他也強調，市府積極與國外重要商會密切聯繫，推動產業對接及人才媒合，再盤點相關土地協助產業取得，推動用地活化，盼在中央與地方政府攜手合作，讓台灣綠能產業長久發展。

行政院政務委員吳政忠說，離岸風電產業發展的挑戰與需求外，另一項前瞻論壇與區域創新為蔡英文總統所強調「連結未來、連結全球、連結在地」的產業發展策略；以連結產學研及地方政府，鼓勵在地區域創新合作及加強地區網絡，建構中央與地方溝通合作進一步連結國際，發展綠能科技須透過產業相互幫忙及全民參與，也讓國外廠商及國內業者有更多合作機會形成產業雙贏。

吳政忠針對台中港離岸風機組裝專用碼頭建立、人才培育及產業供應鏈，共同思考產業需求與既有在地資源優勢並加強基礎建設，期望藉此帶動國外廠商投資及高技術人才培育，同時也借鏡歐洲離岸風電發展，保護台灣生態環境

，解決環境爭議。

市府經發局長呂曜志表示，前瞻基礎綠能建設計畫已將台中港規劃為離岸風電產業專區，目標在完善國內離岸風電基礎建設，累積國內風力發電製造、維修、營運等經驗，盼國內離岸風電產業成長深耕，並帶動國際在台投資增加就業機會。

(中時)