星國總理李顯龍與富美鑫丁家兄弟 APEC相見歡

2017年11月11日 15:35 工商 張佩芬

2007年丁家兄弟曾經接待過李顯龍父親李光耀。（富美鑫提供）

新加坡媒體當年曾大篇幅報導李光耀參訪富美鑫新聞。圖：富美鑫提供

新加坡總理李顯龍10日在越南參加2017年APEC領袖高峰會(APEC CEO Summit)，晚間在越南政府舉行的歡迎川普、習近平、宋楚瑜等各經濟體領袖的國宴上，李顯龍總理巧遇曾經和他父親新加坡已故總理李光耀有過一段特殊淵源的丁善理基金會董事長丁廣欽及富美鑫集團總裁丁廣鋐兄弟，談起往事分外親切，李顯龍總理並特別與丁氏兄弟在國宴會場合影留念。

李光耀在2007年一月，以新加坡國務資政身分前往越南訪問，他得知富美鑫集團在南西貢的新都心開發案極感興趣，特地安排前往參觀，丁氏兄弟接獲通知也趕往「富美興」開發案現場為李光耀簡報。

李光耀聽取簡報並實地參觀「富美興」新都心後，肯定區內生活機能完善，綠化、環保、交通設施都有長期規劃，他特別讚賞「富美興」把剛出社會的年輕人和事業有成的族群良好融合在一個社區裡，而這正是他指示新加坡政府相關部門應該要做到的事情，很值得新加坡參考。

李光耀參觀富美興之前，曾表示參訪行程不要對外透露，丁氏兄弟也就沒有公開，但李光耀返回新加坡後，新加坡的報紙竟大幅刊出他參訪富美興的報導，詳細介紹「富美興」開發案，說明這個開發計畫是由丁善理先生推動以及他的兩個兒子丁廣欽、丁廣鋐接續完成，李光耀非常肯定他們的「勇氣與貢獻」。

李顯龍總理10日在越南政府的國宴遇到丁氏兄弟，雙方談起10年前的那段往事，都感到非常高興，李顯龍還和丁氏兄弟在國宴上合影留念。

(工商)