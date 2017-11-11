搶搭雙十一熱潮 台中商圈購物節開跑

太平區樹孝商圈購物節開跑，當地民代一同為商圈導覽地圖揭牌。（林欣儀攝）

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11月11日除了被指為是光棍節，更是電子商務購物節，為與日趨流行的電子購物搶客，台中市太平區樹孝商圈舉辦購物節活動，還特別在商圈出入口設置導覽地圖，11日揭牌並推出多項優惠活動攬客，同時融入花博主題，盼炒熱氣氛。

太平區長陳小菲、立委何欣純及多位台中市議員、地方人士，一同為樹孝商圈導覽地圖揭牌，邀請民眾來購物。樹孝商圈管理委員會主委林澺璘指出，整條街約有500家店家，目前投入商圈活動者約50家，民眾可以來此喝咖啡、吃點心、購買知名的太陽餅與冰棒等。

陳小菲等人還拿起商圈特別製作的購物袋為樹孝商圈行銷，她說，樹孝商圈是太平區唯一立案的商圈，每年獲得市府商圈評鑑獎，整條街的寶物都裝在購物袋內，只要到指定店家購物消費滿500元即可獲贈環保袋，邀請民眾來享受購物的樂趣。

何欣純則強調，11月11日是電子商務購物節，但與其上網買東西，不如向好厝邊購物，還可以打折打到骨折，希望大家一同造就樹孝商圈生意長紅。

樹孝商圈購物節活動選在11月11日上午11時11分開幕，吸引許多民眾來搶便宜，現場還有一店一特色商品特價、美食試吃等活動，希望結合在地枇杷等農業產業特色發展。經發局強調，今年購物節以「花博在台中」為主題，雖然明年的花博將在后里登場，在會透過各項小活動，將各區串聯、納入。

(中時)

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