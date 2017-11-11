華航志工年度淨灘 致力國際環保不遺餘力

華航資深副總經理羅雅美(布條右後袋戴眼鏡者起)、高星潢及公關副總彭榮敏等一起帶領集團員工、家眷到竹圍漁港淨灘。圖：華航提供

友善列印
工商
在海灘大家合力清理遭廢的大漁網。圖：華航提供

中華航空為響應國際淨灘活動，今（11）日由資深副總經理高星潢帶領超過250名華航集團各單位員工及家眷，前往竹圍漁港淨灘，共同以實際行動一起愛地球，還給竹圍漁港清新乾淨的海灘，展現華航志工社持續關懷社區及環境的決心。

鄰近華航企業總部的竹圍漁港，為一著名兼具休閒功能之觀光漁港，每逢假日人潮不斷，有豐富的海鮮美食，也有景緻宜人的海灘。本次活動於假日舉辦，除公司同仁呼朋引伴一同參與外，也藉由親子的參與，從小培養環保理念，一起動手修復大自然，讓環保概念落實於未來每一天。

華航自2007年起，積極投入環境保護與社會公益，長期致力於企業社會責任。於2011年4月成立志工社，除淨灘活動外，每月安排機師、空服員定期前往竹圍國小、溪海國小公益教學，更於2016年起，新增山豐國小及果林國小，以實質行動回饋社區及關懷社會。

地球的事，就是我們的事！近年的溫室效應，讓現今國際非常重視環保議題，華航順應此議題，於今年7月提供第二架 A330-300 航機進行太平洋溫室效應氣體觀測計畫，持續支持台歐及聯合國全球氣候變遷研究，落實貢獻國際環保的企業社會責任，持續致力於維護地球生態。

(工商)

影》雙十一開跑！ 小資族愛刷卡… 前台大校長楊泮池獲頒木鐸獎 學…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。