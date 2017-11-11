華航志工年度淨灘 致力國際環保不遺餘力

2017年11月11日 14:03 工商 張佩芬

在海灘大家合力清理遭廢的大漁網。圖：華航提供

中華航空為響應國際淨灘活動，今（11）日由資深副總經理高星潢帶領超過250名華航集團各單位員工及家眷，前往竹圍漁港淨灘，共同以實際行動一起愛地球，還給竹圍漁港清新乾淨的海灘，展現華航志工社持續關懷社區及環境的決心。

鄰近華航企業總部的竹圍漁港，為一著名兼具休閒功能之觀光漁港，每逢假日人潮不斷，有豐富的海鮮美食，也有景緻宜人的海灘。本次活動於假日舉辦，除公司同仁呼朋引伴一同參與外，也藉由親子的參與，從小培養環保理念，一起動手修復大自然，讓環保概念落實於未來每一天。

華航自2007年起，積極投入環境保護與社會公益，長期致力於企業社會責任。於2011年4月成立志工社，除淨灘活動外，每月安排機師、空服員定期前往竹圍國小、溪海國小公益教學，更於2016年起，新增山豐國小及果林國小，以實質行動回饋社區及關懷社會。

地球的事，就是我們的事！近年的溫室效應，讓現今國際非常重視環保議題，華航順應此議題，於今年7月提供第二架 A330-300 航機進行太平洋溫室效應氣體觀測計畫，持續支持台歐及聯合國全球氣候變遷研究，落實貢獻國際環保的企業社會責任，持續致力於維護地球生態。

(工商)